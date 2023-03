El humor y la ironía se estrenan en la Sección Oficial del 22º festival de cine

La comedia suele tener su camino vedado en las secciones oficiales de los festivales de cine que apuestan por unas producciones de vanguardia y que transitan por los márgenes, lejos de los parámetros más comerciales. Una de las sorpresas que aguarda a los que vean los diez largometrajes del principal apartado competitivo de la 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que se desarrollará entre el 14 y el 23 de abril, es «que abunda el humor», según avanzó este martes Luis Miranda, director de la cita con el séptimo arte más importante del archipiélago.

«Hay comedias o películas en las que los enfoques irónicos tienen un papel primordial», desveló Miranda, a la vez que aclaró que no se trata de producciones cómicas al uso. También destacó el hecho de que la ficción predomine frente a la no ficción y el documental en la cosecha seleccionada para este año, lo que supone un giro del mercado con respecto a las últimas entregas.

En concreto, lucharán por el máximo galardón del festival, el Lady Harimaguada Oro «nueve obras y un total diez películas», señaló Luis Miranda. Y es que se ha seleccionado «un díptico» del cineasta portugués Joâo Canijo, compuesto por dos largometrajes, titulados 'Mal viver' y 'Viver mal'.

Las producciones orientales son un clásico de este festival, pero como ya ha ocurrido en las últimas ediciones, ha perdido peso y ese espacio lo ha ganado el iberoamericano, como está sucediendo en gran parte de los festivales internacionales. Esa tendencia se reflejará en los siguientes filmes: 'Arturo a los 30', del argentino Martín Shanly; la coproducción argentino-austriaca 'Adentro mío estoy bailando', de Leandro Koch y Paloma Schachmann; y 'Mudos testigos', de los colombianos Luis Ospina y Jerónimo Atehortúa Arteaga.

La nómina de la principal sección del festival se completa con la producción danesa 'Kobenhavn findes ikke', de Martin Skovbjerg; la coproducción asiático-francesa-portuguesa 'Ming tian bi zuo tian chang jiu (Tomorrow is a Long Time'), de Jow Zhi Wei; 'The Adults', del norteamericano Dustin Guy Defa', 'Voyages en Italie', de la francesa Sophie Letoumeur; y la keniana -no cuenta con producción foránea– 'The Bride', de Myriam U. Birara.

Los trece cortometrajes de la Sección Oficial, incluidos dos realizados con Inteligencia Artificial, se proyectarán en tres pases, los días 19, 20 y 21 de abril. Los largometrajes comenzarán a proyectarse desde el lunes, 17 de abril, pues el primer fin de semana del Festival estará dedicado al resto de las secciones ya anunciadas, incluidos los ciclos dedicados a celebrar el 50º aniversario de 'El espíritu de la colmena' y la retrospectiva protagonizada por el cineasta británico Terence Davies.

La cineasta húngara Ildikó Enyedi, el comisario de cine y programador del festival de Rotterdam, Gerwin Tamsma, y la directora, actriz y productora africana, Faotu Jupiter Touré, conforman el jurado de la Sección Oficial de largometrajes.

El palmarés de cortos lo determinarán la crítica de cine Cristina Aparicio, la gestora y comisaria Doris Bauer y el director del festival de cortos de Trondheim (Noruega), Per Fikse.

Esta 22ª edición contará con un total de 118 películas y 149 pases, apuntó Luis Miranda sobre un festival que se desarrolla con un presupuesto de 620.000 euros.

Detectar el academicismo

El director grancanario puso en valor el trabajo realizado por el comité de selección, que lleva a cabo un ejercicio «arduo y poco valorado» con un objetivo muy claro. Por un lado, detectar las películas festivaleras, aquellas que repiten fórmulas ya vistas en los certámenes recientes y que parecen llevarse a cabo para convencer a los programadores.

La fórmula para lograrlo es tener «un gran conocimiento de la historia del cine» y que los programadores actúen «a golpe de instinto».

Cuestionado sobre la asistencia de espectadores y la repercusión social del Festival, Luis Miranda apuntó que en los últimos años «se han repetido unas cifras estables». «Lo más que nos ocupa son las dinámicas reales del público. Qué tipo de público se forma y hacia dónde va. Nuestro objetivo es crear un público para las películas, más que las películas sean para el público. Buscamos crear complicidades», apuntó. Reconoció que las citas cinematográficas no saben si están conectando con los jóvenes o si estos consideran el séptimo arte como un acontecimiento propio del siglo XX y no del XXI.

Pases especiales

«Cosas que nos apetece meter», así definió Luis Miranda el contenido de los pases especiales que el público podrá ver dentro de esta 22ª edición del festival.

Se proyectarán dos de las películas fundamentales de un cineasta clave para entender el devenir del cine español como es Basilio Martín Patino. Se trata de 'Nueve cartas a Berta' y 'Canciones para después de una guerra', en copias restauradas por la Filmoteca Española.

Los dos pases contarán con un debate y un coloquio posterior, que estarán moderados por el periodista y escritor Javier Tolentino, que acaba de publicar en cátedra un libro sobre este cineasta salmantino, fallecido en 2017 en Madrid.

Otro nombre propio dentro de los pases especiales será el de Jean Marie Straub, fallecido en noviembre de 2020. Se proyectará el mediometraje 'Itinéraire de Jean Bricard', que firmó junto a su inseparable Danièle Huillet. Esta reflexión sobre la guerra se proyecta fruto de un convenio de colaboración del festival con el Aula de Filosofía y Pensamiento Manuel Alemán de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

El coletivo LGTBI+ contará con dos pases especiales. Se trata del estreno absoluto del largometraje 'Calima rosa', del canario Ismael Cabrera, y 'My Way Out', de Izaskun Arandia.

En junio como una extensión del festival, junto con el Aula de Cine de la ULPGC, se desarrollará en el edificio de Humanidades un ciclo dedicado a Jean-Luc Godard. Se proyectarán, entre el 16 y el 30 de junio, cinco corto y diez largos del genio galo.