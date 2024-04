Diez estrenos se juegan el palmarés de la gran cita grancanaria del cine

La competición en la Sección Oficial de largometrajes del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria arranca este lunes. Un total de diez obras -nueve estrenos absolutos en España y uno de ellos en Europa- se juegan su entrada en el palmarés de la vigésima tercera edición de la cita grancanaria, explica la organización en una nota de prensa. La primera en ocupar la gran pantalla de Cine Yelmo Las Arenas será la portuguesa 'Mãos no fogo' ('Hands in the Fire') (Margarida Gil, 2024, 109 min.), que narra cómo una joven estudiante de cine explora las fincas a lo largo del río Duero con el fin de trabajar sobre su tesis acerca de lo real. El primer pase será a las 18.00 horas con presentación en sala de la actriz Carolina Campanela.

Según recoge el catálogo de la edición, entre los diez títulos seleccionados, hay una amplia representación de crónicas familiares o de pareja, hasta siete u ocho películas, lo que constituye tanto una radiografía del cine contemporáneo como una consecuencia de uno de los temas tradicionales del cine de autor de siempre, particularmente del europeo.

La producción lusa 'Maos no Fogo', de Margarida Gil. C7

El primer día de competición en la Sección Oficial de largos también ocupará la pantalla de Cine Yelmo Las Arenas, a las 20.45 horas, 'Un Prince' ('A Prince') (Pierre Creton, Francia, 2023, 82 min.), una producción francesa en la que «la familia es menos una herencia genética que una suerte de afinidad sexual y ecológica», asegura el programador del apartado Jaime Pena. La película ahonda en la búsqueda de la sexualidad de un joven estudiante de horticultura. Situación que transcurre en paralelo al hallazgo de los secretos de la botánica.

Le seguirán 'Paradise' (Prasanna Vithanage, Sri Lanka, India, 2023, 93 min.) y 'Ven a mi casa esta Navidad' ('Come to My Place This Christmas') (Sabrina Campos, Argentina, 2023, 83 min.) el martes 23 a las 18.00 y 20.30 horas, respectivamente. 'Paradise' muestra tanto el análisis de una pareja india de turismo para celebrar su aniversario de bodas como el trasfondo político de Sri Lanka.Mientras que la producción argentina 'Ven a mi casa esta Navidad' narra la historia de Inés, una mujer de cuarenta años soltera y sin hijos, que se dispone a pasar la Navidad con la familia política de su hermano, a cuyos miembros no conoce. Durante el encuentro, se siente juzgada por sus decisiones vitales y su lugar en el mundo como mujer.

El quinto título que aspira a los más alto del pódium es 'Matt and Mara' (Kazik Radwanski, Canadá, 2024, 80 min.) También compiten la cinta japonesa 'Rei' (Tanaka Toshihiko, Japón, 2024, 189 min.), el documental 'Through the Graves the Wind Is Blowing' (Travis Wilkerson, EE. UU., 2024, 84 min.) 'Ještě nejsem, kým chci být' ('I'm Not Everything I Want to Be') (Klára Tasovská, Republica Checa, Eslovaquia, Austria, 2024, 90 min.), 'Cu Li Không Bao Giờ Khóc' ('Cu Li Never Cries') (Phạm Ngọc Lân, Vietnam, Singapur, Francia, Filipinas, Noruega, 2024, 92 min.) y 'Magyarázat mindenre' ('Explanation for Everything') (Gábor Reisz, Hungría, Eslovaquia, 2023, 127 min.).