Cruz, Bardem y Banderas, en el festival de cine de Toronto

El thriller de Steve McQueen Widows, el drama Life Itself, en el que participa Antonio Banderas, y la coproducción europea Todos lo saben, de Penélope Cruz y Javier Bardem, protagonizan la tercera jornada del Festival de cine de Toronto (TIFF). El TIFF está en medio de sus 60 horas más locas, con docenas de estrenos de películas con los principales actores y directores de la industria y la ciudad abarrotada de estrellas que acuden a estrenos, alfombras rojas y fiestas. La coproducción entre Estados Unidos y España Life Itself, está dirigida por el escritor, realizador y productor Dan Fogelman, el creador de la serie de televisión This is Us y guionista de largometrajes como Cars (2006) o Crazy, Stupid, Love (2011). El film está protagonizado entre otros por Oscar Isaac, Olivia Wilde, Antonio Banderas, Annette Bening, Mandy Patinkin, Sergio Peris-Mencheta y Laia Costa.

El tercer gran estreno es otra Gala protagonizada por actores españoles. Se trata de la película Todos lo saben, del director iraní Asghar Farhadi, quien ganó el Óscar a la Mejor Película Extranjera con Nader y Simin, una separación (2011) y El viajante (2016), film que se presentó fuera de concurso en Cannes.