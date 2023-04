'Copenhagen Does Not Exist' aborda el aislamiento

Un joven es interrogado por el padre de su amante, que ha desaparecido sin dejar rastro durante el viaje de la pareja a una isla apartada. Esta es la premisa con la que parte 'Copenhagen Does Not Exist' (Dinamarca, 2023, 98 min.), del cineasta danés Martin Skovbjerg, que llega por primera vez a los cines de España gracias al Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.

Este thriller dramático, que busca hacerse con la Lady Harimaguada de Oro de la 22ª edición del certamen, invita a la reflexión y explora el amor no convencional.

El drama psicológico 'Copenhagen Does Not Exist' se basa en la novela 'Sander', escrita por el autor noruego Terje Holtet Larsen. El guion de la película es de Eskil Vogt quien, junto con Joachim Trier, escribió el guion original de la cinta por la que estuvo nominado al Óscar 'La peor persona del mundo'.

Se trata del segundo largometraje dirigido por Martin Skovbjerg que este viernes mantuvo un encuentro con la prensa para compartir impresiones tras el visionado de este inquietante relato. El realizador puntualizó que su objetivo era abordar una historia sobre el aislamiento que girara en torno a una historia de amor radical de dos personas que se salen de la norma.

La idea que hay detrás del título, dijo Martin Skovbjerg, «es que, si pensamos que si algo existe o no, vemos que realmente nada existe o que nosotros existimos cuando nada lo hace».

La existencia es algo que se puede interpretar de diferentes maneras, dijo. «Porque todas las personas y todas las cosas existen, pero no realmente». Una de estas interpretaciones posibles de la existencia, dijo, es la del protagonista Sander.

Sander es la pareja de Ida, una joven que desaparece sin dejar rastro. Cuando ella no regresa ni se encuentra su cadáver, su padre y su hermano le piden que acceda a formas poco ortodoxas para conocer la verdad de lo sucedido mientras es filmado e interrogado voluntariamente. Su escalofriante historia hace que se topen con algo que jamás podrían haber esperado porque Sander no dice toda la verdad.

«Una de las mayores cuestiones relacionadas con la película es que precisamente el protagonista no hace nada, no es un héroe ni algo parecido y eso es lo que me encantaba de él», destacó sobre el personaje principal del largometraje. «Hemos de meternos en su cabeza para saber qué es lo que está pasando. Adentrarse en ella para poder entenderle».

«El público no tiene por qué sentirse identificado con él. Conectar con el protagonista no es el objetivo, sino con su amor a Ida, su novia, en la que piensa cada vez que cierra los ojos», remarcó.

La película danesa, que llega a la 22.ª edición de la cita cinematográfica grancanaria, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Róterdam y fue nominada en la categoría de Mejor Película Nórdica en el Festival de Cine de Göteborg 2023.

Lo singular del guion, destacó el director, «es que ocurre lo mismo que a veces pasa en el mundo real. Nos encontramos a personas, charlamos con ellas y después esa conversación se acaba y desaparecen de nuestras vidas». Y algo «también especial» del guion, añadió, «es que deja más preguntas que respuestas, como la vida misma». Junto con el guionista, aclaró, lo que pretendían era «adentrarse en el cerebro del autor de la historia», combinar lo que él decía con cómo lo concebían e imaginaban ellos.