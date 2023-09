Cine que crea sociedad

La cultura es de todos y para todos. Este axioma es una obviedad. Pero a veces ni se cumple ni se intenta que sea una realidad. Ínfulas elitistas, egos desmedidos de los creadores y programadores y un poder alejado de la realidad que suele nacer del dinero público mal gestionado son los principales causantes de que, en más de una ocasión, la cultura transite por una vía que parece vedada al común de los mortales. Desde que nació hace un lustro, la asociación Tenique Cultural se ha convertido en Lanzarote, con su apuesta por el cine y el audiovisual, en un foco cultural que transforma y mejora la realidad social de la isla y que a su vez se ha convertido en un referente nacional e internacional, siempre desde una escala pequeña y cercana.

«En la asociación tuvimos un debate interno para confeccionar el organigrama. Pensamos si poníamos en marcha un departamento de marketing o publicidad o si lo aplazábamos y apostábamos por desarrollar uno que potenciara nuestra relación con la sociedad. El marketing tiene un punto de vender algo. El segundo consiste en ir a centros socioculturales y conectar con asociaciones de todo tipo de la isla para establecer alianzas para así llegar a públicos muy distintos. Optamos por esta vía y ha funcionado muy bien. Ha permitido crear una relación intensa con el público. Y es que una de nuestras grandes obsesiones es que pensamos que la cultura está hecha para la gente y que hay que trabajar mucho para conseguirlo. Existe una lógica que dice que la cultura se relaciona con el sector cultural, que va destinada a ese mundillo de la cultura. Y siempre lo hemos visto como algo muy peligroso para la cultura y para la sociedad. Siempre aspiramos a que los proyectos interesen a los distintos colectivos sociales que trabajan estos temas desde hace tiempo», explica Javier Fuentes Feo, director de la asociación Tenique Cultural, que cuenta con la Muestra de Cine de Lanzarote como su producto estrella y más conocido. «Esta apuesta ha sido clave para que nuestras actividades cuenten con bastante público, aunque algunas sean exigentes como la Muestra. Y eso no es fácil en una isla tan pequeña como Lanzarote, que cuenta con unos 50.000 habitantes», subraya.

Tenique Cultural, que cuenta con ocho personas trabajando en sus distintos proyectos, tiene previsto cerrar este año con más de una treintena de actividades desarrolladas. Además de la Muestra de Cine, cuenta con iniciativas consolidadas como las denominadas Cine Juventud: Siembra; Cine Ambulante de Verano; y Destiladera: Lanzarote revelado.

Sueños que se cumplen

Para analizar el camino que la asociación ha recorrido desde agosto de 2018, Javier Fuentes Feo recuerda un gesto concreto. «El otro día sacamos unos papeles que apuntamos hace cinco años en Famara. Estábamos Marco Arrocha y Juan Rafael Martínez Curbelo, alias Busqui, que fueron cofundadores de la Muestra junto a Víctor Moreno. Nos habíamos reunido en julio de 2018 y les dije que soñáramos y apuntáramos en un papel lo que nos gustaría que fuera la asociación dentro de cinco años. Me gusta hacerlo para así marcar unos objetivos a cinco años vista. El otro día me acordé y nos impresionó lo que habíamos conseguido de las muchas cosas que se plantearon. Y eso que eran sueños, no objetivos en un sentido estricto», rememora Fuentes Feo.

Ampliar Javier Fuentes Feo. Lina Fisheye

«Uno de los objetivos era convertir la Muestra, que en aquel momento era algo muy chiquitito, en un proyecto realmente reconocido y con una repercusión a nivel nacional. Creo que lo hemos logrado. También soñábamos que se hablara de Lanzarote fuera porque la asociación generase proyectos culturales de calidad. Ahora, hay prensa nacional e incluso internacional mirando nuestros proyectos», apunta satisfecho.

Otras aspiración en la que se ha progresado durante este lustro, reconoce, era local. «Nos propusimos y no ha sido fácil lograrlo, que los proyectos no solo se desarrollaran en Arrecife. Queríamos ser capaces de llegar a los distintos municipios de la isla. Ha sido complejo. Implicaba reunirse con cada uno de los concejales y concejalas, cuando todos tienen su propio enfoque de las cosas. Una vez convencidos, había que hacer lo mismo con los técnicos. Hay una diversidad enorme en los siete municipios y coordinar a toda esa gente no ha sido sencillo. Hemos logrado hacer cosas en todos los municipios, incluida La Graciosa», apunta el director de esta asociación conejera.

La Muestra

La próxima edición de la Muestra de Cine de Lanzarote se desarrollará entre el 23 de noviembre y el 3 de diciembre. Javier Fuentes apunta que este mes de septiembre se adelantarán los contenidos y se conocerá el tema sobre el que se vertebra esta nueva entrega. «Está conectadísimo a Lanzarote y a Canarias. Es fascinante, tanto a nivel local como global, como ya sucedió con la pesca y el viento», avanza sin dar más detalles.

Ampliar Una de las proyecciones de este verano organizada por Tenique Cultural. Bruto Studio

«Es un proyecto precioso, de los que más me emocionan», reconoce Javier Fuentes cuando se le pregunta sobre Cine Juventud: Siembra. «Empezó como un proyecto muy pequeñito. Consistía en proyectar una película e invitar a una asociación o colectivo de jóvenes que trabajara en el ámbito que aborda la cinta. Después se realiza un debate con el público. Desde hace unas sesiones también llevamos a cabo un pequeño enyesque, con zumos, croquetas y cosas así, en la terraza del cine. Eso genera que la gente joven participe más en el debate. Ha sido alucinante ver a cien personas jóvenes viendo una película danesa en versión original y que la mayoría se quede después al debate. Con el enyesque conseguimos, además, que, por ejemplo, un joven de Haría que esté interesado en esos temas que aborda la película conozca a otro u otra de Yaiza que también lo esté. Así, poco a poco se genera una red y nuestra esperanza es que esas personas, poco a poco, no solo se conozcan y compartan sus intereses comunes, sino que en un futuro entren a formar parte en nuestra asociación, en otras asociaciones o creen una propia. Así se crea sociedad y se lucha contra el aislamiento en casa que tanto ha crecido por la pandemia», defiende sin ambages el director de la asociación y de la Muestra de Cine lanzaroteña.

Se trata de una apuesta que revive el espíritu de los desaparecidos cinefórum. «Sí, tenemos un punto 'vintage' [risas al otro lado del teléfono]. Se trata de una forma de recepción cultural que alcanzó un punto de perfección. Los cinefórum eran insuperables... ir a ver una buena película y conocer gente con intereses similares, debatir y escuchar distintas opiniones. El sumun de una concepción ilustrada del cine», destaca Javier Fuentes.

Cine de verano

Por segundo año consecutivo, durante los meses de julio y agosto Tenique Cultural ha desarrollado un ciclo de cine de verano al aire libre por toda la isla, con la proyección de películas relevantes de la historia del séptimo arte. «El cine de verano tiene un componente lúdico. Ha sido una maravilla ver a 200 personas juntas disfrutando al aire libre de una película. Pero este año hemos incluido una presentación previa de unos diez minutos. Les explicamos en qué consiste la asociación y que no ponemos cualquier película, que está todo pensado y por eso una mitad de las proyecciones son de filmes de Hollywood y la otra de cinematografías de otros lugares. Por ejemplo, cuando les pusimos 'Nueve reinas' les explicamos que es una película que hablaba del precorralito argentino y toda una reflexión sobre si se trata de un país de estafadores o no. De repente, al acabar el pase, algunos espectadores nos dijeron que la presentación les había interesado muchísimo. Con esta iniciativa también captamos a mucho público que, una vez que nos conoce a través del pase de una película 'más ligera', se anima a venir a Siembra o a la Muestra. Va calando una cierta pedagogía para que descubran que existen muchas cinematografías más allá de los parámetros más comerciales. Y es que para nosotros es un objetivo primordial crear una mirada hacia el cine de autor y recordar que cualquier película tiene un trasfondo. Siempre tienen una pedagogía detrás, una reflexión sobre la sociedad, incluidas las más lúdicas. Les explicamos que las imágenes no son neutras ni están porque sí. Existe una capacidad de leerlas, de ver lo que se esconde detrás y de descubrir los valores que transmiten», señala Javier Fuentes.

El patrimonio audiovisual de la isla

En Tenique Cultura consideran «fundamental» recuperar «el patrimonio audiovisual de Lanzarote», por lo que ha puesto en marcha el proyecto denominado Destiladera: Lanzarote revelado. «La isla fue muy pobre antes de la llegada del turismo. Nos dimos cuenta de que la memoria audiovisual en imágenes de la isla era casi inexistente. Las pocas imágenes que hay requieren de un trabajo veloz, porque las películas están deterioradas y desaparecen. ¿Dónde están? Hemos visto que muchas son de los primeros turistas. Tenían dinero y venían con sus cámaras y se interesaban en grabar el mundo agrario y pesquero de la isla. Les parecía interesante. Quizás era algo que los de aquí no valoraban, por cercano. Muchas de esas cintas están en casas de la península, de Europa y hasta en Latinoamérica, lo que implica un ejercicio complejo. Contamos con investigadores de primer nivel que se han involucrado en el proyecto para recoger el material, digitalizarlo y después ponerlo a disposición del público. Ha sido muy bonito descubrir en esas búsquedas imágenes de otras islas del archipiélago, porque esos turistas no solo se quedaban en Lanzarote», explica.

Ampliar Una de las actividades de Destiladera: Lanzarote revelado. Bruto Studio

Ese material recuperado desde hace cuatro años se proyecta una vez al año. «Toca este mes de septiembre. Hacemos una itinerancia por seis de los siete municipios de la isla. Hemos visto en los pases que se conecta la gente joven con la mayor, porque los segundos cuentan lo que se ve a los primeros, aportan coordenadas a las imágenes porque las recuerdan y los demás las desconocemos. Al acabar la proyección, también hacemos un enyesque, para crear sociedad. Es maravilloso ver charlar a los asistentes mientras se toman una copa de vino y comen una tapa de queso», reitera Fuentes, que apunta que la asociación se ha integrado en la Red de Cine Doméstico, de ámbito nacional, con la intención de que el material conejero recuperado esté al alcance de cualquier persona interesada.