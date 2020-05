Chris Hemsworth: «’Tyler Rake’ es la película más exigente que he hecho»

Los Ángeles. Chris Hemsworth deja de luchar contra Thanos para enfrentarse a narcotraficantes en ‘Tyler Rake’ -la cinta se ha llamado ‘Extraction’ en el extranjero-. Su misión de rescate ha tenido tanto éxito en Netflix como su papel del dios del trueno en ‘Los vengadores’. Casado con la actriz española Elsa Pataky, el actor australiano, que pasa el confinamiento con su familia en Australia, ha reconocido en un vídeo en Instagram que está feliz de la respuesta que ha tenido su filme. En él da vida a un mercenario que es enviado a rescatar al hijo secuestrado de un líder del crimen organizado internacional. Se estima que 90 millones de clientes de Netflix han visto la cinta en poco más de dos semanas, unos datos que la convierten en la más vista de la historia de la plataforma. Dirigida por Sam Hargrave, que debuta como director con un guión de Joe Russo, la cinta está producida por los hermanos Russo, responsables de las dos últimas entregas de la franquicia ‘Los vengadores’.

-¿Supone un reto trabajar en una película desarrollada para una plataforma y no para el cine?

-La idea de hacer una cinta internacional nos permitió trabajar con actores de todo el mundo. La logística fue un reto para los productores, así como colaborar con gente que hablaba distintos idiomas, pero, al final, te acabas acostumbrando. El reto físico también fue muy importante porque acabé agotado. Emocionalmente me sentí acompañado por Sam, que me empujaba constantemente a rodar escenas de acción arriesgadas. Yo no me sentía capaz de filmar algunas secuencias, pero él tenía una confianza enorme en mi capacidad y me animó a arriesgarme. Jamás he rodado una película de acción como ésta y me siento muy orgulloso de haberlo hecho.

-¿Cómo describiría a su personaje, Tyler Rake?

-Es un tipo único sin miedo a vivir al límite. Así lo describiría. Es un personaje divertido, dentro de una historia que se sale de lo común porque la tecnología mantiene el suspense de la trama. Sam ha cuajado una narración donde la acción te mantiene al borde de la silla. Rodar este filme ha sido una de las grandes experiencias de mi carrera. Éramos una gran comunidad donde todo el mundo venía de países diferentes y compartía sus historias. Pocas veces he estado en un rodaje tan pintoresco y, al mismo tiempo, tan unido. Me siento agradecido por la experiencia.

-¿Se parece Tyler a Thor?

-No. Thor sabe quién es mientras que Tyler es un alma rota. No tiene nada que perder y se deja comprar como mercenario en una misión que es totalmente suicida. Rake enfrenta momentos en los que el espectador puede pensar que está intentando que lo maten porque no tiene ninguna consideración con su vida. Poco a poco advertimos su sufrimiento, su búsqueda de redención, de una segunda oportunidad que no aparece.

-Si tuviera que catalogar ‘Tyler Rake’...

-Diría que es un filme donde hay espacio para la acción, el drama, la responsabilidad, la tecnología, y también para la interpretación. El elenco al completo lo dio todo con entusiasmo, porque lo más difícil fue producir una película tan compleja. El estilo de rodaje de Sam no permite cortar a otro ángulo para ocultar el error, o usar dobles, etc. Significó una gran cantidad de tiempo de ensayos y es un proceso completamente agotador, pero es algo de lo que estamos más que orgullosos. Después, sentí que había una sensación de logro tal que habíamos hecho algo muy único y diferente. Fue, con mucho, la cosa más exigente físicamente que he hecho.

-Los soldados suelen tener un ritual antes de marcharse de casa. ¿Tiene usted uno para los momentos previos a irse a rodar una película?

-La verdad, no sé cómo los soldados tienen el coraje para hacerlo. La última semana que tuve que marcharme, después de estar en casa diez días, tuve que decirle a mi hija que me iba. Ella se sorprendió porque le parecía que acababa de llegar y me rompió el corazón. Imagínate si eres soldado y no sabes si vas a volver, no puedo imaginar un trabajo más difícil. Tengo mucho respeto por la valentía de los soldados que se juegan la vida.

-¿Cree que no ser estadounidense le dio una perspectiva diferente para interpretar este papel?

-Quizás, sí. Lo cierto es que cuando estás al frente de una película, consumes toda tu energía en el personaje y cuesta obtener una perspectiva a distancia de la situación. No dice mucho de mí, pero es cierto que cada uno es producto del entorno del que forma parte.

-¿Por qué es tan difícil para usted aprender español?

-No, no lo es (hace una mueca). Sé un poquito, aunque reconozco que, a estas alturas, debería hablar más y mejor español. Me paso la vida tratando de recordar los diálogos de mis películas y tener que aprender un idioma nuevo es demasiado para mi cerebro. Lo voy a quemar.

-¿Ha asimilado la cultura española?

-Es muy parecida a la australiana. A vosotros os gusta salir, pasar tiempo con la familia en sobremesas, divertiros, dedicar tiempo a socializar. y nosotros también somos así. Hay un hilo común en ambas culturas. A vosotros os gusta estar despiertos hasta tarde, a nosotros también. Creo que por eso nos llevamos bien. Vivimos en Byron Bay en Australia, allí hay muchos residentes de origen español y, créeme, cada vez hay más. Cada vez que hago una fiesta en casa terminó escuchando el «taca taca taca» del hablar de los españoles y siento que estoy en Madrid. Estáis en todos sitios.