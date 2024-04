Carolina Campanela se estrena como protagonista en la gran pantalla con 'Mãos no fogo'

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 22 de abril 2024, 22:44 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Carolina Campanela cuenta con una larga experiencia en el mundo del teatro desde donde ha dado el salto a la gran pantalla como protagonista de 'Mãos no fogo' (Hands in the Fire, Portugal, 109 min.). La película dirigida por Margarida Gil que se estrena en España dentro del apartado de largometrajes de la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria donde la actriz recala para compartir con el público de la cita su experiencia en un rodaje que, según confiesa, ha sido todo «un aprendizaje».

La obra que, cuenta con un segundo pase este martes, narra la historia de Maria do Mar, una joven estudiante de cine que explora las fincas a lo largo del río Duero con el fin de trabajar sobre su tesis acerca de lo real. Sin embargo, la última mansión que visita esconde mucho más de lo que se ve. Se trata, tal y como explica la actriz, de un espacio en el que se explorarán «los límites del mal» a través de los personajes de ficción que la intérprete pudo conocer más en profundidad durante la grabación a través de la lectura. Y es que 'Mãos no fogo' es una adaptación libre de la novela de Henry James, 'Otra vuelta de tuerca', en la que la protagonista se convierte en un «personaje extranjero»que se incorpora a la trama en el proyecto cinematográfico creado por la directora. «Leí el libro cuando empezó el rodaje y creo que fue una buena decisión porque era como si de repente pudiera ver mejor al resto de personajes, ya que además íbamos grabando de manera casi cronológica», contó la actriz en la capital grancanaria. Aquellos días de rodaje que se desarrollaron mayoritariamente casi en un único espacio, la mansión, hicieron sentir a la protagonista «como si no hubiera salido del teatro». De la grabación Campanela también destaca la facilidad de trabajar con Margarida Gil, «una directora muy humana» que les dio tanto a ella como a sus compañeros y compañeras de reparto «mucha libertad a la hora de interpretar».