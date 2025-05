Carlos Ysbert: «Creo que 'Los Simpson' durarán toda la eternidad»

FRAN VILLALBA Las Palmas de Gran Canaria. Sábado, 17 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Animayo Gran Canaria celebró la fase presencial de su 20 aniversario (la fase 'online' se prolongará hasta octubre) dedicando por primera vez un panel a los actores y actrices de doblaje. Por ello decidió traer a Carlos Ysbert, Sara Vivas e Isatxa Mengibar, las voces en castellano de la mítica serie 'Los Simpson', para deleite del numeroso público que un año más abarrotó el festival.

Es la serie más longeva de la televisión y un fenómeno de masas cuya influencia se ha dejado sentir en todos los ámbitos de la cultura popular a nivel mundial. Y eso que Sara Vivas (la voz de Bart Simpson) e Isatxa Mengibar (la voz de Lisa Simpson), que llevan trabajando en ella desde sus inicios, no tenían nada claro que fuera a triunfar. «Cuando llegó la serie nos parecía que era una cosa fea, con personajes sin terminar, y no pensábamos para nada que esto fuera a seguir tanto tiempo», admite Sara, algo que corrobora Isatxa. «Ninguno nos esperábamos esto. Yo hice la prueba con 19 añitos y la hice con otras dos chicas que también aspiraban al papel. Y cuando me lo dieron me puse contentísima, pero cuando ves esos dibujos tan raros, porque en su día eran muy raros, pues no me podía imaginar que tantos años después seguiríamos aquí».

Carlos Ysbert (la voz de Homer Simpson) tampoco confiaba demasiado en la serie, y eso que él entró en la temporada 12 (aunque ya había doblado a algunos personajes secundarios antes), sustituyendo al fallecido Carlos Revilla. «Sentí mucha presión, porque todo el mundo tenía un grandísimo respeto y aprecio por la figura de Carlos Revilla y por lo que había hecho con el personaje de Homer, teniendo en cuenta además que las diez primeras temporadas son las mejores de la serie. Y no sólo porque él doblara al personaje, sino porque también hacía las adaptaciones de los guiones y era muy bueno, metía licencias que hoy día no nos podríamos permitir (entre ellas el 'multiplícate por cero' de Bart, que no existe en el original). Y claro, sustituirle era muy complicado. Cuando me lo propusieron, al principio me negué, porque pensé que me iban a dar palos hasta en el carnet de identidad. Pero como alguien lo tenía que hacer, al final me convencieron y dije que sí. Y la respuesta fue muy buena. No sólo por parte del público, sino que además tuve el aplauso de mis compañeros, que es el más difícil de conseguir».

Y de esa sensación de que 'Los Simpson' no iba a durar mucho se ha pasado justo a lo contrario, a ser incapaces de ver el final (la serie va por la temporada 36. y existen rumores de que ya hay firmadas cuatro más). «Cuando hicimos la temporada 30, estábamos convencidos de que 'Futurama' nos iba a sustituir definitivamente», comenta Carlos. «Pero al final no fue así. Hemos seguido y creo que ya vamos a durar toda la eternidad. Por lo pronto hemos sobrevivido a tres Papas», comenta entre risas.

En España resulta imposible imaginar a Homer, Bart, Lisa, Marge y el resto de personajes en otro idioma que no sea el castellano, e incluso la propia Fox (responsable de la serie antes de que Disney adquiriera la compañía) dejó claro que, fuera de Estados Unidos, era el mejor doblaje de todo el mundo. «Mis hijas, que son unas frikis de la serie, comenzaron a verla en versión original y lo dejaron tras unos pocos capítulos porque no les hacía gracia», revela Carlos. «Una vez que has crecido con unas voces, escuchar algo distinto se te hace muy raro», admite Isatxa, agradecida de que tanta gente valore de forma tan positiva la labor que realizan.

Eso no quita para que todos tengan el máximo respeto por el elenco norteamericano. «Tú siempre tienes que hacer lo mismo que ha hecho el actor o actriz original, porque al final todos somos actores y se trata de intentar ser fiel a su forma de abordar el trabajo», expone Sara. «Somos esclavos del material original», añade Carlos. «Lo escuchamos no una, sino varias veces. Cuando haces un personaje al que llevas poniendo la voz años, es más sencillo en el sentido de que intuyes por dónde van a ir los tiros, pero aún así siempre necesitas escuchar lo que han hecho los americanos, porque es lo que te da las claves que te hacen falta para poder interpretarlo. Porque luego, por ejemplo, yo he visto series turcas dobladas a toda prisa, sin tirar de ninguna referencia, y a mí particularmente eso no me gusta».

Lo que sí ha cambiado es la manera de grabar las voces en España. «Antiguamente, cuando íbamos con bastante retraso con respecto a Estados Unidos y el estudio tenía la temporada completa, pues se doblaba todo seguido», explica Carlos. «Ahora que estamos esperando que los americanos nos den los materiales, vamos más despacio. Pero vamos, que por término medio se graba un capítulo por día». Y otra diferencia con respecto a lo que se hacía antiguamente es que los actores y actrices de doblaje ya no están juntos mientras graban. «Es una pena, porque era más divertido compartir atril», admite Isatxa, mientras Carlos puntualiza que «fue una exigencia de Disney, para tener limpia cada banda y que el sonido se pueda mezclar mejor. Y sobre todo porque así, si un día quieren echar a alguien, simplemente eliminan sus bandas y lo sustituyen». Al menos el reparto principal sigue coincidiendo en numerosos eventos, como éste de Animayo Gran Canaria. «'Los Simpson' somos una familia», sentencia Sara.