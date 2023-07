45 años de las trenzas de cine de Lucía Guerra

Concha Velasco popularizó hace décadas aquello de «Mamá, quiero ser artista». Pero aquella canción, que aún hoy forma parte de la memoria colectiva de medio país, reflejaba el anhelo y los sueños de muchas niñas, como era el caso, hace 45 años, de la grancanaria Lucía Guerra Sinsolo. Sin embargo, lo que parecía una utopía, una de esas ilusiones propias de la juventud, en su caso se hizo realidad el verano de 1978, cuando coprotagonizó dos producciones audiovisuales alemanas que se rodaron en el archipiélago canario, 'Die Quelle', dirigida por Rainer Erler, y 'Alcaptar', de Klaus-Dieter Lang.

«Fue todo por casualidad. Mi madre escuchó en la radio un anuncio que hablaba de que se buscaban chicas para un 'casting'. Compró el periódico, buscó el anuncio y cuando llegué a casa me lo enseñó, porque sabía de mi inquietud por ser artista», rememora Lucía Guerra Sinsolo sobre el punto de partida de lo que define como «un bonito recuerdo».

A sus 61 años, recuerda, «como si fuera ayer» que los responsables de 'Die Quelle' llevaron a cabo un primer casting «en Escaleritas, por donde está Cáritas». Su familia tuvo claro que Lucía Guerra Sinsolo no acudiría sola, ya que apenas contaba con 16 años. «Mi padre, que era muy tradicional, me dejó claro que no iría sola. Así que fuimos todos, en pandilla, mi padre, mi madre, mi hermana y yo», evoca entre risas.

Al llegar al lugar indicado para la prueba, «mis padres se quedaron tranquilos al ver que estaba la Policía controlando todo y que había muchas niñas», subraya.

A pesar de que nunca había actuado, Lucía Guerra Sinsolo fue una de las niñas seleccionadas en la primera criba. Le siguió, señala, una segunda, «creo recordar que en el Hotel Fataga, donde solo estábamos tres o cuatro niñas, donde ya se encontraba el director de la película, Rainer Erler».

Explica que el cineasta germano la miraba «embelesado» y que se quedó prendado de un detalle que resultó determinante, junto con su expresividad natural. «Lo que más le gustó fueron mis trenzas. Estaban empeñados en que no me las quitara para la película», apunta de nuevo con una risa contagiosa.

Cuando se decantaron por ella para que integrase el reparto de 'El manantial', los responsables del filme le plantearon a su familia si podía viajar para el rodaje. «Mi madre les dejó claro que sí, siempre y cuando ella me acompañase. Así que se vino conmigo todo el rodaje, duró algo más de un mes. La película se rodó en Lanzarote y algunas escenas también en Fuerteventura», explica.

Lucía Guerra Sinsolo no hablaba ni una palabra de alemán, idioma en el que se rodó. Pero ese detalle no fue un inconveniente. «Yo solo tenía un par de frases y mi papel era el de una chica española. Me pasaron el guion para que lo leyera, pero me dijeron que no le hiciera mucho caso, ya que lo que buscaban era mi espontaneidad delante de la cámara», asegura.

«¡Me lo pasé pipa! Me encantó. Fue una experiencia inolvidable. Fueron muy cariñosos conmigo y también muy respetuosos con mi madre. La trataron como a una reina», apunta. Recuerda que se dirigían a ella como «la niña» y que las tomas «no las repetían mucho», salvo «por seguridad o porque había algún problema con la luz».

Herbert Herrmann fue el encargado de protagonizar aquel telefilme que «tuvo mucho éxito en Alemania», según Lucía Guerra Sinsolo, por lo que se exhibió en repetidas ocasiones en la pequeña pantalla germana.

Del equipo técnico, como asistente de fotografía participó el vasco afincado en las islas Ramón Saldías. «Lo recuerdo, fue muy amable conmigo, una gran persona», recuerda Guerra Sinsolo.

Saúl Rojas, investigador, coleccionista de cine rodado en Canarias y pieza determinante para que estas dos películas germanas hayan salido del olvido, valora 'Die Quelle': «Es una absorbente obra dramática sobre el uso del agua como negocio criminal. Rainer Erler utilizó el paisaje natural y la arquitectura de las islas conejera y majorera para construir un destructivo retrato de la incomunicación, de la soledad y de las miserias del comportamiento humano a través de las miradas de la joven pareja protagonista formada por Wolf e Inés, quienes perdidos en una sociedad arcaica que sobrevive a graves problemas de sequía, acaban inmersos en un agónica carrera hacia la autodestrucción bajo un sol de justicia».

Y llegó 'Alcaptar'

El cineasta también alemán Klaus-Dieter Lang acudió al set de rodaje conejero para ver cómo evolucionaban los trabajos. «Pidió a Rainer Erler ver cómo actuaba la gente y le gusté. Yo no sabía que estaba allí. En el hotel, por la tarde, me lo presentaron y nos dijo que quería que actuara en su película. Tras leer el guion, mi madre y yo aceptamos. La cuestión era que me querían para el papel de actriz principal de la película, que se titulaba 'Alcaptar'. Pero incluía una escena con un semi desnudo, porque la violaban. Mi madre dijo que no lo haría y lo que hicieron fue darme otro papel, como segunda actriz. Un personaje que al final salía en mucha más escenas», apunta Lucía Guerra Sinsolo sobre un rodaje que dice que se desarrolló durante unos diez días.

El proyecto se filmó en enclaves grancanarios como la caldera de Bandama y la playa de Taurito. «Recuerdo una anécdota muy graciosa. En una de las escenas el protagonista se va mar adentro en una barca, mientras yo me quedo en una roca. Se tuvo que repetir varias veces. Cuando se acabó de rodar, me doy cuenta de que la marea ha subido y no puedo bajarme de la roca. Tuvieron que ir a cogerme en brazos para sacarme de allí. Todos riéndose, porque se habían olvidado de mí», apunta mientras también ríe al rememorar la situación.

Aquella producción nunca llegó a ver la luz, ni siquiera en Alemania, tal y como apunta el investigador y coleccionista isleño Saúl Rojas. «Es una extraña y enigmática película de aventuras piráticas abordada en diversos exteriores de la isla de Gran Canaria. El espectador observa una reacción en cadena de secuencias y escenas entremezcladas a un ritmo vertiginoso, donde unos peligrosos navegantes marítimos desembarcan en tierra firme con el fin despojar a los habitantes de un poblado de su más valioso tesoro. El ocultismo, la violencia, el terror y la maldad van de la mano en esta peculiar pieza de coleccionista que fue condenada al ostracismo nada más finalizar su rodaje».

Culminados estos rodajes, la vida llevó a Lucía Guerra Sinsolo por unos caminos ajenos a la interpretación. Pero 'Die Quelle', tras su exhibición en Alemania, generó una realidad «de película, de cuento de hadas», como ella misma la define. «La anécdota más bonita de la película es que me llevó a conocer al que fue mi marido, hoy exmarido con el que mantengo una muy buena relación. Es alemán y vio la película en la televisión. Le encantó y contactó con el director, Rainer Erler para conocerme. Le dieron mi dirección postal y me escribió. Él chapurreaba español. Y por carta nos enamoramos. No llegó ni a un año cuando nos casamos y me fui a vivir a Alemania. Estuve allí 14 años en una zona preciosa, cerca del lago Constanza», puntualiza quien se muestra «orgullosa y feliz» de que 45 años después se vuelva a hablar de aquellos dos rodajes germanos en el archipiélago que le cambiaron la vida.