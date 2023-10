Agustín Domínguez: «Es más difícil contar una historia en cinco minutos que en noventa»

Agustín Domínguez es el director de la Muestra de Cortometrajes San Rafael en Corto (SREC) que inicia su 19º edición el día 3 de noviembre en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, organizada por el Colectivo Cultural Gran Angular. El evento, que se ha consolidado en Canarias como una plataforma de exhibición para los realizadores que trabajan el formato del cortometraje, se ha venido articulando asimismo como una expresión cultural que siempre ha optado por ofrecer al público contenidos independientes vinculados con la denuncia social y aquellas otras temáticas alternativas de las que huyen otros festivales del panorama nacional más comerciales.

El director de SREC asegura que, desde sus orígenes, este festival tenía claro que su nacimiento «venía a suplir una carencia en el mercado cinematográfico de Canarias, convirtiéndolo en lugar de encuentro y diálogo de las personas que participan en el cine canario, sirviendo a la par de lanzadera para sus obras y proyectos, que muy difícilmente tendrían cabida en las salas comerciales de Canarias».

Mucha creatividad local

Insiste en recodar por ello «el torrente de creatividad audiovisual canaria que podrá contemplarse en este 19º edición, representada por el 70% de las obras que contempla su programa, sin olvidar aquellos directores y directoras que desde más de 20 países han querido solidarizarse con el lema de este año, 'Cine y Educación'. Por este festival han pasado muchas directoras y directores noveles que hoy proyectan sus trabajos en festivales nacionales e internacionales, obteniendo premios y reconocimientos que les han llevado a formar parte de la actualidad del cine en España», señala.

Domínguez ha observado que en los últimos años las temáticas de los realizadores se han deslizado u orientado hacia el cine social «que nos cuenta historias de la vida de las personas en distintas situaciones y lugares del mundo. Incluso muchos festivales de cine en Canarias están otorgando mayor protagonismo a la incorporación de estas temáticas en sus programaciones, tomando como bandera la presencia de los valores humanos en sus contenidos, cuestión que nos alegra y acerca enormemente, porque el cine es una herramienta muy eficaz para recuperar aquellos valores que se están perdiendo y que eran una señal de identidad de nuestra sociedad canaria», agrega.

Apuesta por el corto

El director pone en valor la propuesta de SREC cuando apostó por el cortometraje como manifestación de la creación audiovisual. Considera que las obras rodadas en este formato «son la más difíciles de proyectar en los circuitos audiovisuales». «SREC siempre ha creído en la valiosa función que representa el cortometraje y de su enorme capacidad para trasmitir, sensibilizar, concienciar y contar historias en tan poco tiempo. El cortometraje es la escuela de quienes se inician en el mundo del cine. No conozco ningún director o directora que esté haciendo largometrajes que no haya pasado por la escuela del cortometraje. Siempre ha sido más difícil contar una historia en cinco minutos que en noventa minutos», añade.

Quizás sea SREC el único festival de cine en Canarias que nace y se mantiene gracias a la labor del asociacionismo sin ánimo de lucro del colectivo Gran Angular, que tiene como fines sociales, la promoción, la creación y divulgación de actividades culturales relacionadas con las artes escénicas, especialmente el cine, la televisión, el teatro, la música y la danza, así como fomentar la cooperación internacional con los pueblos empobrecidos a través de la ayuda humanitaria y la solidaridad y de la divulgación de los problemas que los afectan.

«San Rafael en Corto es un festival atípico, realizado desde el corazón, y yo me atrevería a decir con el alma, con mucha pasión e ilusión, pero también con ese espíritu solidario que nos ha acompañado desde la primera edición, para continuar apostando por el cine como la mejor herramienta para seguir luchando por la igualdad, la libertad y la justicia de las personas y pueblos oprimidos del planeta», sostiene Agustín Domínguez, quien destaca otra dimensión de este colectivo del sureste grancanario: la productora. Gran Angular figura como coproductora del cortometraje 'Daida, back to the ocean', del realizador Pablo Ramírez, miembro del colectivo y vecino de Santa Lucía de Tirajana, que ha conseguido la candidatura para competir en la 38º edición de los Premios Goya al Mejor Cortometraje Documental, que tendrá lugar el próximo mes de febrero de 2024 en Valladolid.

Casi dos décadas de trayectoria

El próximo año SREC cumplirá dos décadas de existencia. «Hemos ido creciendo de forma natural con el objetivo desde nuestros inicios de presentar una oferta de cine social, ese cine que va más allá del entretenimiento y la diversión, ese cine que comulga con nuestra forma de ser y pensar, porque el equipo humano que configura Gran Angular, ha bebido durante muchos años de la filosofía y forma de entender la vida, de encuentros que hoy son una cita ineludible en el panorama musical en Canarias como es el ESPAL, el Encuentro de Solidaridad con los Países de África y Latinoamérica, que lleva más de 30 años celebrándose en Santa Lucía de Tirajana».

«SREC mira al futuro para seguir creciendo de la mano de la Educación, de la Cultura y de la Solidaridad, esos son los pilares fundamentales de este encuentro cinematográfico hecho en Canarias», concluye.