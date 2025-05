La actriz Karla Sofía Gascón presume de las Dunas de Maspalomas en Instagram

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 10 de mayo 2025, 18:18 Comenta Compartir

La actriz madrileña Karla Sofía Gascón ha presumido este sábado de la costa y las Dunas de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, en su perfil de Instagram.

La protagonista de 'Emilia Pérez', a quien salpicó la polémica tras salir a la luz unos antiguos comentarios que hizo en Twitter (ahora X) de contenido ofensivo y xenófobo, también compartió una anécdota con un camarero que la dejó «pensando».

«Al salir me dijo que, en breve, iba a ver 'Emilia Pérez' pirata, porque todavía no la había visto...», relató. «Me quedé pensando en qué habría pasado si después de tener un restaurante con 40 empleados, pagando luz, transporte, refrigeradores, impuestos, sueltos, etc., etc. le hubiera dicho tan simpáticamente que me iba sin pagar», señaló.

La película en cuestión se convirtió en la más nominada de los Oscar, de habla no inglesa, en su pasada edición. Sin embargo, esos mensajes lanzados en Twitter y rescatados empañaron su promoción y su paso por los galardones.

Ampliar Fotograma de un vídeo compartido por la actriz de las Dunas de Maspalomas. Karla Sofía Gascón/ Instagram