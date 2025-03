Karla Sofía Gascón: «Soy menos racista que Gandhi y menos de Vox que Echenique»

Ep Jueves, 20 de marzo 2025, 15:54 | Actualizado 16:14h. Comenta Compartir

La actriz Karla Sofía Gascón, que ha presentado este jueves su libro 'Lo que queda de mi' (Almuzara), ha asegurado que es «menos racista que Gandhi y menos de Vox que Echenique» y ha reconocido, sin dar nombres, que han intentado sacarla de la ecuación «y lo han conseguido».

«Tenemos la mala costumbre de que cuando pasa algo grave, como lo de los trenes (en referencia a los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004), tú te cagues en la madre que parió a alguien, hablando fino y en plata. ¿Eso es un error? Sí, pero ¿qué quieres que diga? ¿Cáspitas?. ¿Hasta cuando voy a tener que pedir perdón?», ha pronunciado.

En cualquier caso, ha asegurado que siempre repetiría lo que le ha pasado porque si no, no aprendería lo que tiene que aprender. «El odio no se puede acabar con más odio. Estamos acostumbrados al odio y no encontramos nunca la paz», ha asegurado a los medios de comunicación que han asistido a un encuentro en la sede de la editorial en Madrid.

Karla Sofía Gascón ha señalado que «nadie» le tiene que perdonar nada, a no ser que sea a personas que se hayan sentido aludidas por algo que ha hecho. «He visto una hipocresía tremenda de gente que salía a criticar algo haciendo lo mismo que criticaba. He visto a mucha personas hablando de mí sin conocerme. Diciendo que si soy una señora de Vox, racista. Simplemente porque han preferido creer eso», ha comentado.

La actriz, que se ha calificado de «justiciera» y de ser una persona a la que le ha gustado «tomarse la justicia por su mano», ha asegurado que le gustaría conocer la opinión de las personas que le han criticado respecto a los atentados terroristas del 11-S en Nueva York o los atentados del 11-M en Madrid.

«Me gustaría saber qué dijeron después de los atentados del 11-S o del 11-M. Lo único que he hecho en mi vida ha sido comentar noticias. No voy a consentir a alguien que diga que yo estoy blanqueando el nazismo, o que yo estoy a favor de Hitler», ha clamado.

En este sentido, ha destacado que tiene un respeto «enorme» por la comunidad musulmana, pero no tiene respeto «al fanatismo ni al terrorismo ni a las barbaridades que se cometen en nombre de la religión».

«Hemos vivido muchos problemas relacionados con este tipo de cuestiones. Y yo, como ciudadana, lo único que hago es reaccionar a las noticias. Igual que he visto que han reaccionado sobre mi cuando me han puesto sobre la mesa», ha manifestado. Al respecto, ha agregado que la única posible ofensa que «asume» es que no ha hecho «justicia a la ciudadanía de México». «Es el único tema que puedo asumir como que tengo que pedir perdón», ha indicado.

Gascón ha explicado que prefirió apartarse de la escena pública «y no seguir alimentando todo el odio», si bien precisa que «hubiese dado igual» lo que hubiese argumentado porque «iban a seguir por el mismo camino».

«Si me hubiera puesto a explicarlo dentro de la vorágine que quería eliminarme, creo que hubiese dado igual. Por eso preferí apartarme y no seguir dando de comer a todo ese odio. Me di cuenta que daba igual lo que dijera porque iban a seguir por el mismo camino. Cuando alguien tiene una idea o quiere hacer daño, da igual lo que hagas o puedas hacer porque van a seguir pensando lo mismo», ha afirmado.

Karla Sofía Gascón ha recalcado en varias ocasiones que la aparición de sus tuits no fue algo «casual» y señala que desconoce quién ha estado detrás de lo sucedido. «Ni me acordaba de esas publicaciones», ha confesado.

«Desde que se crearon las redes sociales habré escrito unos 20.000 posts. Que hayan escogido justo las palabras adecuadas para intentar hacer daño, no es una cosa casual, es intencionada», ha remarcado.

