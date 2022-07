Cinco Medeas y un destino escénico

Los clásicos son clásicos porque sobreviven al paso del tiempo. Pero su vigencia se mantiene y a veces se potencia si se los encara desde una perspectiva contemporánea. Bajo este prisma se erige la producción escénica canaria 'Medea XXI', cuyo estreno está previsto para el próximo 10 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. Las entradas ya están a la venta.

Rebeca Ledesma firma y dirige esta versión del clásico de Eurípides y Séneca, con un elenco de nueve intérpretes y técnicos canarios, avanza Yanely Hernández, una de las actrices de 'Medea XXI', montaje que a su vez produce.

«La versión de Ledesma es la tragedia tal cual, solo la hemos aligerado en cuanto a las referencias mitológicas y hemos apostado por una puesta en escena que la haga mucho más entendible para un público contemporáneo», explica Hernández.

Visión contemporánea

El público se topará con una estructura y un estilo de interpretación, que incluye el coro griego, bastante «clásicas», pero «traídas a lo contemporáneo». «Somos muy fieles a lo clásico, pero mediante el audiovisual rescatamos momentos y noticias de casos de violencia similares a los de Medea y por eso la hemos llevado a un escenario del siglo XXI», apunta Yanely Hernández.

De esta forma, subraya la también productora, este atrevido montaje «pone el acento no solo en los asesinos, sino también en l as víctimas, sobre todo las más delicadas, como son los niños». «Ahora se conocen más casos por los medios de comunicación, pero siempre ha sucedido. Con esta lectura de 'Medea' el público entenderá mejor este drama y a su vez no le damos la espalda a un tema tan importante y delicado».

9 intérpretes y cinco Medeas

El elenco de 'Medea XXI' cuenta, además de con la mencionada Yanely Hernández, con Eva M. Cavadas, Geny Díaz, Mari Carmen Sánchez, Javier Bolea, Maykol Hernández, Nacho Peña, Sofía Rubio y Saulo Trujillo.

¿Quién asume el caramelo envenenado, por la dificultad que entraña, de dar vida a Medea? Ahí radica una de las novedades de esta producción de la empresa isleña Fireworks. «A lo largo de la obra hay cinco Medeas interpretadas por otras tantas personas, incluida un chico. La encarnamos Eva M. Cavadas, Geny Díaz, Sofía Rubro, Javier Bolea y yo misma. En algunos pasajes la interpretamos todos, pero siempre es muy entendible y moderno», apunta Yanely Hernández.

Reconoce que el reparto está tan ilusionado como «muerto de miedo», porque «el texto es muy complicado».

«Apostamos por una interpretación contemporánea para el verso, respetando la métrica del verso blanco. A los problemas que entraña el texto hay que sumarle el reto de la interpretación. Se trata de un montaje donde el peso recae en las interpretaciones de las actrices y los actores. La apuesta escénica va muy al estilo del recientemente fallecido Peter Brook, con un espacio vacío y con mucho peso de la luz, donde Ibán Negrín hace un trabajo fantástico», señala Hernández. La música original corre a cargo de Navid Hejazi, el vestuario lo firma Gio Sperandei, de los audiovisuales se encarga Samuel Sánchez y de la parte coreográfica Dana Carbonell.

Con estos mimbres, emergerá el mito clásico de Medea ante un público del siglo XXI que asistirá a cómo tras ser repudiada por Jasón, quien se casa con Creúsa, hija de Creonte, se venga asesinando a sus dos hijos.