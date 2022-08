Carlos Tarque: «La gente está desatada, se nota que necesitaba esta realidad»

Cualquier listado que se precie sobre rock en castellano estaría incompleto sin la presencia de la voz de Carlos Tarque, líder del grupo M Clan junto al guitarrista Ricardo Ruipérez. «No le hago mucho caso porque no es bueno para el ego. Al final siempre buscamos diferenciarnos y es cierto que soy un cantante a mi estilo, que no toco otros palos, y así no hay muchos. Agradezco que me reconozcan, pero sin más», apunta con modestia quien protagonizará junto a su banda el concierto que, a partir de las 21.00 horas de este domingo, inicia la recta final de la tercera y última jornada del FiestoRon, festival que se celebra en el caso de Arucas, a los pies de su popular iglesia.

M Clan ya sabe lo que es formar parte del FiestoRon y por eso acude a su llamada «con muchas ganas» y con la intención de disfrutar de la isla y del festival, a pesar de que se trata de un viaje relámpago en medio de un verano repleto de conciertos y festivales por toda la geografía nacional. «El público está muy deseoso. E l comentario general entre la banda es la gran receptividad del público desde que comenzamos con la gira. La gente está desatada. Se nota que necesitaban esta realidad», confiesa el cantante y compositor.

Apunta que M Clan encara esta cita grancanaria y todo el verano en buena forma. «Estamos muy bien y con muchas ganas. Sinceramente, creo que estamos en un momento muy bueno con nuestro directo. El público así lo reconoce. La banda está muy potente. Este resurgir después de la pandemia aporta un toque especial. Es un motor extra, genera un plus de ilusión y energía», subraya.

«En la banda tenemos una relación que no solo es profesional. Se han generado unos lazos muy bonitos y los disfrutamos también mientras tocamos. Es algo que va mucho más allá de lo meramente profesional y por eso se ha convertido en algo muy divertido», puntualiza.

Seis músicos sobre el escenario

Sobre el escenario del FiestoRon se presentará M Clan con seis músicos para llevar a cabo un repaso por su repertorio más popular. «Pasamos por todos los discos. Es un concierto de canciones para los fans. La gente va a oír los temas que quiere oír. Será muy participativo. Un concierto de conectar con el público. Nosotros tenemos siempre esa manera de funcionar. Para nosotros no se trata de qué concierto vamos a hacer. Se trata del concierto que hacemos entre el público y nosotros. Si el público está chungo, algo que no suele pasar, nos afecta, porque se trata de un acto de comunicación», resume el cantante, nacido en Chile en 1969 y radicado en Murcia desde su juventud.

Durante la pandemia, el formato acústico fue una vía de escape y algo más para Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez. Vio la luz el álbum 'En Petit Comité' y desarrollaron una gira en este formato por buena parte de la geografía nacional, incluido el archipiélago canario. «Fue algo dictado por las circunstancias. Es verdad que nuestras canciones nacen con dos guitarras. Esa es la esencia y es lo que disfrutamos con ese disco en acústico y con la gira. No hubo sufrimiento alguno, aunque es cierto que los conciertos se desarrollaron con las restricciones propias de la pandemia. No tuvimos malas sensaciones y pudimos hacer nuestra música», asegura Tarque.

Sobre el peso que tiene Ricardo Ruipérez dentro de su universo musical, Tarque se muestra muy claro: «Llevamos 30 años haciendo música. Es la otra mitad de M Clan. Tiene una visión muy general de la música, además de ser un guitarrista brutal. Hay guitarristas que tocan muy bien, pero no son capaces de mantener el ritmo y el peso de las canciones. Ricardo con una guitarra es capaz de mantenerlo durante todo un concierto. A eso le sumamos que nos entendemos muy bien cuando estamos componiendo. Por eso llevamos tanto tiempo juntos».

Su visión del rock

Carlos Tarque cuenta con bagaje más que de sobra para aportar una visión a tener en cuenta sobre los caminos por los que transita a día de hoy el rock.

«Si ves los últimos conciertos que ha habido en España donde se han llenado grandes estadios, están los de Metallica, los The Rolling Stones o Guns N'Roses. Eso de que el rock es algo que no existe no es cierto. Aunque a mí me da igual, porque existe dentro de mí y en la música que escucho. Eso de que el rock ha muerto es algo que llevo escuchando toda la vida y no es cierto. No sé si existe una renovación generacional. Seguramente, no. Pero ya aparecerá alguien. Si no, así es la vida. No es una preocupación para mí, porque espiritualmente lo vivo, es la música que hago y para mí está muy vivo», dice.

Reconoce que el rock que escucha es «clásico, salvo algunas novedades que me interesan». «Si me pongo a escuchar algo es algo que me gusta. Es como la comida. No siempre estás probando platos nuevos», resume Carlos Tarque.