Carlos Blanco: «La vida es la suma de nimiedades y 'Tercer cuerpo' lo cuenta muy bien»

«Tolcachir es magistral»

Carlos Blanco cuenta con una amplia trayectoria profesional sobre los escenarios y delante de la cámara, tanto para cine como para televisión. Y reconoce que estar a las órdenes del dramaturgo, actor y director de escena argentino Claudio Tolcachir ha sido un punto de inflexión. Un antes y un después.

«El señor Tolcachir es magistral. Tengo casi 40 años de oficio y nunca he encontrado a un director tan cariñoso con los actores. Te lleva de la mano de una forma inteligentísima. Te dice: 'Está muy bien lo que usted hace pero vamos a hacerlo de otra forma'. Te lleva por lugares que no has explorado y lo hace de la forma más dulce imaginable», destaca Blanco.

«He trabajado con grandes directores, desde Pedro Almodóvar hasta Robert Wilson, pero con nadie como con Claudio para que te lleve de la mano con amor. Es actor y se nota. Ama el oficio y se nota. Ama a los actores y se nota. Lo hace genialmente. Además es autor y te permite jugar con su propio texto, te invita a jugarlo y hacerlo tuyo. Eso te da una enorme libertad como director. Si me vuelve a llamar, me voy andando de Galicia hasta donde esté para volver a trabajar con él», asegura entre risas.

Carlos Blanco comenzará a rodar en junio una serie para Netflix y en los próximos meses se estrenará en Movistar+ la segunda temporada de 'Rapa', serie en la que debuta y en la que coincide con la actriz grancanaria Mónica López. «Me tocó hacer en la serie de un militar. De un almirante, algo que nunca me habían ofrecido y que me ha parecido muy interesante. Mónica es una actriz soberbia y generosísima. En la serie somos enemigos pero fuera unos grandes amigos. En los ocho meses de rodaje aprendió gallego, ahora me 'whatsappea' en gallego», resalta con admiración.

