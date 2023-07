El caboverdiano Yuran Henrique, agredido en Gran Canaria: «El racismo parte del ser humano»

El artista caboverdiano Yuran Henrique, quien ha presentado este lunes en Casa África su exposición «Lalonji (Lejos de aquí)», que hubo que aplazar en julio por la brutal agresión que sufrió en Las Palmas de Gran Canaria, ha advertido de que «el racismo parte del ser humano».

«Estoy mejor. He pasado un momento difícil pero estoy recuperado. He pasado muchas cosas, estuve en Suiza, en Suecia, y he pasado muchísimas cosas. Sólo existe una gran agresión porque existen pequeñas agresiones, se acumulan. Esas pequeñas agresiones forman el ambiente propicio para que haya grandes agresiones», ha referido al ser preguntado por lo acontecido.

El artista ha asegurado que seguirá viniendo a España «porque el lenguaje del arte nunca puede parar» y ha admitido que en Cabo Verde «también hay racismo», por lo que ha considerado que todos debemos «tener siempre cerquita la reflexión» en torno a este tipo de discriminación.

Sobre su propuesta artística, que se podrá visitar desde este martes y hasta el próximo 15 de septiembre en Casa África, Henrique ha explicado que consiste en una inmersión sensorial sobre el viento, el mar y la tierra, metáforas que usa para hablar de la intimidad y el afecto hacia su entorno, su cultura y su lengua.

También habla de las interacciones sociales, de la necesidad de conocernos a nosotros mismos para poder reconstruir nuestra historia y nuestras heridas y atender a la espiritualidad y a la manera de entender el mundo y expresarse que tiene cada lugar.

Para materializar estos conceptos simbólicos, el artista de la isla de San Vicente recurre a artes manuales que se usan mucho en su tierra, de ahí que para elaborar sus obras haga uso de telas, papel o hierro, materiales muy relacionados con el carnaval de su isla, con el que tiene una conexión muy estrecha, según ha contado.

«Hay un componente social muy importante, se trata de piezas que he hecho con más personas, en una dinámica viva, no he participado yo solo en mi taller. Es una forma de utilizar el arte como medio para conocerse», ha referido.

El también caricaturista del periódico «Expresso das Ilhas», ha explicado que en este espacio habla del racismo y de política, por lo que su conciencia social se traslada a sus dibujos.

Junto a una instalación conformada por coloridas colas de pescado colgantes, Henrique ha explicado que con esta obra ha pretendido hacer un homenaje «a lo íntimo», a la estrecha relación que tiene San Vicente con el mar.