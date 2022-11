Beyoncé, Adele y Harry Styles copan las nominaciones a los Grammy, que incluyen a Rosalía

Beyoncé, Adele, Harry Styles y Lizzo copan las principales nominaciones para la 65 edición de los Premios Grammy, que también incluye entre los candidatos a la española Rosalía y el puertorriqueño Bad Bunny.

Así se ha anunciado este martes en un acto de la Academia Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unido en la que se ha informado de la siguiente edición tendrá cinco nuevas categorías, Mejor interpretación de música alternativa; Mejor BSO para videojuegos y otros medios interactivos; Mejor interpretación de compositor no clásico; Mejor albúm de poesía de palabras habladas y Mejor canción oficial para el cambio social.

A Mejor álbum del año competirán Adele, Kendrick Lamar, Harry Styles, Lizzo, Beyoncé, Abba, Bad Bunny, Mary J. Blidge, Brandi Carlile y Coldplay. Varios de ellos repetirán en Grabación del año, en la que se ha nominado a 'Don't shut me down', de ABBA; 'Easy on me', de Adele; 'Break my soul', de Beyoncé; 'Good morning gorgeous', de Mary J. Blige; 'You and me on the rock', de Brandi Carlile; 'Woman', de Doja Cat; 'About damn time'; de Lizzo; 'Bad Habit', de Stevy; 'The heart part 5, de Kendrick Lamar, y 'As it was', de Harry Styles.

Por otro lado, Rosalía ha sido nominada a Mejor álbum de rock o alternativo latino por 'Motomami' y a Mejor vídeo musical de formato largo por la performance que hizo del mismo en TikTok.