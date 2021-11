Belén Cuesta: «'El hombre almohada' es un 'thriller' que toca temas muy interesantes»

«La gente alucina con Ricardo Gómez, su personaje es muy difícil»

Ricardo Gómez, que se hizo muy popular por su papel en la serie 'Cuéntame cómo pasó' de TVE, da vida a Michal en 'El hombre de la almohada'. «Está maravilloso y ha sido maravilloso trabajar con él. Su personaje es muy difícil y él lo hace de una forma sobresaliente. La gente va a alucinar al verlo. Le da un perfil muy diferente, sutil y complejo. Como compañera ha sido un alivio que lo hiciera él, porque su personaje tiene algo complicado que si no se tiene mucho talento para hacerlo, a mí me habría venido muy mal», asegura entre risas y sin entrar en mayores detalles para no desvelar la trama.

El reparto lo completan Juan Codina y Manuela Paso, como los dos investigadores policiales que llevan las pesquisas.

Belén Cuesta reconoce que su papel de Rosa en la película 'La trinchera infinita', dirigida por Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga, ha provocado que los roles dramáticos crezcan en su repertorio. «He hecho mucha comedia y me encanta, pero ojalá me sigan llegando dramas. Creo que la comedia y el drama van de la mano. Esta obra es dramática, pero el humor también se cuela, como ocurría con 'La trinchera...'». El Goya que le reportó no la ha cambiado. «Me cambia por los recuerdos y por saber que tengo un Goya precioso, por el cariño de los compañeros y porque me recuerda que soy una afortunada por hacer cine, que es lo que siempre he querido. Pero por el Goya no me ha salido más trabajo», reconoce.