Barrios Orquestados: un viaje musical hacia la inclusión social

Es una iniciativa pedagógica y artística que busca despertar la cultura en los barrios periféricos donde llega aletargada o, a veces, no llega

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

La música, ese lenguaje universal que nos conecta con nuestras emociones, tiene el poder de trascender barreras y promover valores como la igualdad y el respeto. Es a través de esta melodía que se teje el proyecto de Barrios Orquestados, una iniciativa pedagógica y artística que busca despertar la cultura en los barrios periféricos, aquellos donde a veces parece que no llega, y que cuenta con el apoyo de Binter Social.

La música es el vehículo perfecto para fomentar la inclusión social, y así lo entiende Barrios Orquestados. Con la convicción de que la transformación social debe comenzar desde la base, este proyecto se enfoca en los niños y niñas, quienes serán los protagonistas del futuro. A través de la música, se les brinda una experiencia de educación integral, cultivando en ellos sensibilidad, cooperación, creatividad y participación. Aquí, el aprendizaje se nutre de lo colectivo, aprovechando las diferencias individuales que enriquecen sus vidas.

Ampliar Barrios Orquestados en los Jameos del agua. C7

La semilla de Barrios Orquestados germinó en 2005 en la mente de su director, José Brito, quien tenía el sueño de llevar la cultura a todos los sectores de la sociedad, especialmente a aquellos que se encuentran menos atendidos. Desde entonces, el proyecto no ha dejado de crecer y evolucionar.

«El número de zonas involucradas ha crecido exponencialmente»

La esencia de Barrios Orquestados radica en la creación de orquestas infantiles de cuerda frotada, viento madera y coros conformados por niños, niñas y adolescentes, acompañados por sus familiares. El aprendizaje se desarrolla en grupo, aproximadamente de unos 20 alumnos, a través de un enfoque pedagógico y metodológico que abarca desde los primeros acordes hasta la interpretación de partituras.

En 2012, José Brito, junto a su hija Laura y Andrés Betancort, dieron inicio a un proyecto piloto en el barrio de Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria. Desde entonces, el número de zonas involucradas ha crecido exponencialmente y en la actualidad, Barrios Orquestados ha consolidado su presencia en quince barrios que abarcan las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura: Tamaraceite, Cono Sur, Jinámar, Risco de San Nicolás, Agüimes, Ciudad Alta, Guanarteme y la Isleta en Gran Canaria; La Cuesta, Ofra y Añaza en Tenerife; Argana y Altavista en Lanzarote; y el Matorral y el Charco en Fuerteventura.

«De carácter gratuito, fomenta la participación conjunta de la unidad familiar»

Barrios Orquestados es una iniciativa totalmente gratuita que fomenta la participación conjunta de la unidad familiar, permite realizar actuaciones de intervención social y familiar con colectivos de estratos socioeconómicos bajos y necesidades sociales específicas, utilizando la música como un instrumento, no como un fin en sí misma.

Las clases de Sensibilización Musical son un punto de encuentro, una pieza clave del proyecto, pues constituyen el espacio de comunicación entre los familiares y profesionales. En esta clase pueden tratarse temas de índole diversa como la resolución de conflictos, compartir impresiones y, por supuesto, aprender conceptos musicales, entre otros.

Los participantes de Barrios Orquestados cuentan, además, con la oportunidad de mostrar lo aprendido en los conciertos, una parte esencial del éxito del proyecto. Los conciertos de verano se realizan cerca de los barrios, mientras que los conciertos de invierno se llevan a cabo en auditorios o teatros.

Ampliar Integrantes de Barrios Orquestados tocan el violín. C7

Apoyo con «becas» a los jóvenes talentos

Asimismo, aquellos alumnos cuya destreza musical es notoria o que necesitan una atención especial para su desarrollo musical, siempre que demuestren un nivel de compromiso elevado, pueden ser premiados con «becas», es decir, recibirán clases individuales con profesores especializados.

Las Becas de Estudio individuales representan una oportunidad excepcional para los jóvenes talentos que desean alcanzar su máximo potencial en el ámbito musical.

Un proyecto que cruza fronteras

El proyecto músico-social de Barrios Orquestados no se queda sólo en las islas, ya que ha establecido dos sedes en Tegucigalpa, Honduras y una en Cartagena, Chile. A pesar de algunas adaptaciones necesarias debido a la situación particular de estos países, el proyecto ha sido bien recibido y ha experimentado un aumento en el número de grupos y la frecuencia de las clases. El equipo hondureño y chileno se encuentra en contacto constante con el equipo canario, beneficiándose de su experiencia de once años en las Islas Canarias. Estas expansiones demuestran el éxito y la demanda creciente del proyecto Barrios Orquestados en América Latina.