«Augusto Ledesma y Antonia Monterroso no se diferencian tanto»

Los comienzos de cada año nuevo siempre vienen con buenos deseos y propósitos de mejora, aunque lo complicado es mantenerlo en el tiempo. Para el escritor César Pérez Gellida (Valladolid, 1974), la inauguración de este 2024 supuso «un punto de inflexión» en su carrera literaria que se produjo cuando terminaba el día de Reyes. En Barcelona, se alzaba con el Premio Nadal de la octogésima edición con 'Bajo tierra seca', que publica Destino y ya va por la cuarta edición. «Confío en que la novela no pase desapercibida, que no sea una novela más», confiesa el escritor sobre el libro que comenzó siendo un guion pero que transmutó en novela.

Pérez Gellida, al que meses después de ganar el galardón literario más antiguo del país sus vecinos todavía le paran por las calles de la ciudad castellana para darle la enhorabuena, cambia de registro pero no de género. Se mantiene fiel a su particular manera de entender la novela negra, en su caso, muy negra. «Me atraen los personajes siniestros. Es más divertido construirlos», asegura el creador de las trilogías 'Versos, canciones y trocitos de carne' y 'Refranes, canciones y rastros de sangre' y padre literario del sanguinario criminal Augusto Ledesma. «Él y Antonia Monterroso no se diferencian tanto», afirma con claridad.

Ella es la protagonista de 'Bajo tierra seca'. La Viuda, como la llaman, es la propietaria de una de las mayores haciendas de Extremadura e intenta mantenerla a flote a pesar de la hambruna que azota la región. Pero un incendio destruye todas las instalaciones y el capataz de la finca, Jacinto Padilla, es detenido en la estación de tren con una bolsa llena de dinero y joyas. Es el principal sospechoso de haberlo provocado y de asesinar a la Viuda, pero él afirma que Antonia está viva. El teniente de la Guardia Civil Martín Gallardo, junto a sus demonios, será el encargado de poner luz entre tanta oscuridad.

Con la novela, Pérez Gellida abandona la época actual para adentrarse en una «España hostil, inestable por culpa de un bipartidismo que se resquebraja poco a poco» y que vive en un 1917 marcado por la Primera Guerra Mundial. «Es una España que está cambiando, que ha perdido las últimas colonias. Ha dejado de ser un imperio y los políticos no lo acaban de asumir», explica el novelista.

«Ese ambiente hostil justifica esa forma de actuar de los personajes», remacha el autor, que se planteó situar 'Bajo tierra seca' en cualquiera de las dos Castillas. Pero se decantó por Extremadura debido al caciquismo, «algo muy concreto de la zona». «Este lugar (la comarca de Tierra de Barros) es la más rica y donde mejor funcionaban los latifundios», indica.

Asesinas en serie

La chispa de la novela hay que buscarla muy lejos de Zafra, en la Noruega del siglo XIX. Allí nació Brynhild Paulsdatter Storset en 1859. «Cuando uno estudia la vida de los asesinos en serie, descubre que el 95% son hombres. Por eso me llamó mucho la atención el caso de esta mujer», ahonda. Brynhild era la menor de ocho hermanos y quiso labrarse su futuro en Estados Unidos, donde se cambió el nombre por el de Belle. «Se dio cuenta de que tenía muchas dotes para la manipulación gracias a su físico y sus rasgos nórdicos».

El objetivo, según explica Pérez Gellida, era llegar a la «escala social más alta» cuanto antes. Y lo hizo a través de los matrimonios y la oportuna desaparición de sus parejas. «Un buen sociópata es un gran manipulador», indica el autor vallisoletano.

Recalca que un asesino en serie no nace sino se hace y que el lugar donde habita no tiene tanta importancia. «No hay diferencia entre lo urbano y lo rural, pero este último tiene unas connotaciones mucho más crueles», añade sobre el libro que ha significado «un giro» en su carrera. Eso sí, volverá al universo de Ledesma y el inspector Ramiro Sancho. «En algún momento», señala misterioso. Tampoco tiene prisa, visto el éxito de la adaptación televisiva en Prime Video de 'Memento Mori', en vender los derechos de su última creación. «Y tengo muchas novias», afirma con una sonrisa.