«Nunca aludimos a la actualidad»

Amamos las Canarias. Es imposible no amarlas. Además, el público es fantástico». El torrente de voz que caracteriza a Marcos Mundstock explica así cómo afronta el grupo Les Luthiers su regreso a las islas el próximo mes de marzo, para presentar el espectáculo ¡Chist! Antología.

En Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, esta formación argentina ofrecerá una selección de piezas de humor que, buena parte de sus miles de incondicionales, es capaz de repetir una y otra vez de memoria.

«Ha sido muy placentero ir al arcón de los tesoros y sacar lo que más nos ha gustado a nosotros y al público. Hemos tenido que descartar muchas cosas. Unas por la duración y otras para intentar que la antología sea coherente. El espectáculo tiene que tener una cierta armonía a la hora de mezclar números musicales e individuales», explica este integrante de Les Luthiers.

El espectáculo, cuya gira por España finaliza con estas tres escalas en las islas, cuenta con un claro «hilo conductor», asegura Marcos Mundstock. «Entre lo que sacamos del arcón de los tesoros figura el número La comisión, protagonizado por dos políticos corruptos que intentan cambiar el himno nacional del país por razones espúreas. Durante ¡Chist!, este número aparece varias veces y es el que le da unidad a todo», desvela.

Entre risas, Mundstock reconoce que Les Luthiers estrenó La comisión en 1996 y que su «esencia» sigue intacta. «Para desgracia del ser humano y para mal de la clase política, se mantiene todo igual. No le hemos tenido que tocar nada. Además, jamás hacemos alusión a cosas de la actualidad. Estos dos corruptos son universales. Se entienden en cada momento y las carcajadas siempre son las mismas», explica.

Quien no falta dentro de la nueva fiesta escénica de estos magos del humor inteligente es Mastropiero, una de sus creaciones fetiche. «Mastropiero vuelve. Está presente con La hija de Escipión y La bella y graciosa moza, que es uno de los números más antiguos, que se estrenó en 1977. ¡Mira que ha llovido!», apunta entre risas.

El paso del tiempo no ha mermado el respaldo popular hacia Les Luthiers. Al contrario, estos virtuosos del humor y la música tienen la capacidad de congregar también al público joven. «Nunca sabremos la proporción exacta. Hay mucha gente que nos sigue desde hace años, pero para nosotros es muy lindo ver que se incorporan jóvenes. Vemos a chicos de 15 y 20 años que nos vienen a ver por primera vez. Imagino que están corrompidos por sus padres, que son los que les han inculcado esta perversión», asegura.

Marcos Mundstock tiene muy claro qué le motiva para que su carrera no baje el telón. «La principal razón para seguir reside en el placer que me da subirme a un escenario, ante 1.000 o 3.000 personas, y ver que se ríen y te aplauden. Es el mayor placer de mi vida. Además, ninguno de nosotros tiene nada mejor que hacer [risas]. Lo que era antes un grupo de jóvenes jugando sobre el escenario, pasó a ser un grupo de adultos y ahora es un grupo de setentones que sigue jugando sobre el mismo escenario. Si nos lo hubiésemos propuesto desde un principio, no habría salido», reconoce satisfecho.

En 2015, Les Luthiers tuvo una pérdida mayúscula. Falleció uno de sus componentes más populares, Daniel Rabinovich. Cuando se cuestiona a su compañero Marcos Mundstock sobre este inesperado adiós, su respuesta es tajante: «La muerte de Daniel se supera como se supera la muerte de un hermano. El resto te lo puedes imaginar...».