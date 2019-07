Jabicombé recrea sus primeros siete años de carrera en el Guiniguada

Desde que saltara al escenario por primera vez en 2012, Jabicombé ha enlazado éxito con éxito en cada uno de sus espectáculos. El público ha sido siempre su mayor respaldo y así ha crecido y dejado momento memorables sobre las tablas con sus creaciones Las Bobas Se Acabaron (2012), Quélepasaé? (2014), Ayporcuánto! (2016) y Estoypolopositivo! (2017), además de su última creación, estrenada el año pasado Chirrínchirrán!

Ahora llega el turno para ‘The Best of’, un recorrido por sus mejores momentos, en el que rescata también la esencia de las creaciones audiovisuales que ha compartido durante este tiempo en distintos canales de internet y con los que ha logrado superar el millones de reproducciones.

En ‘The Best of’ no faltará la música ni las canciones, tratando de respetar la simpleza, el dinamismo y la intensidad que le ha garantizado el éxito en una carrera artística exitosa, en la que no sólo ha triunfado en sus proyectos en solitario, sino que también se ha integrado con notoriedad compartiendo producciones con actrices de la talla de Antonia San Juan.