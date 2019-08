En Masdanza compiten 16 piezas

24Masdanza es el único festival de España con dos certámenes a concurso, solos y coreográficos, un encuentro único que ofrecerá los últimos trabajos de jóvenes exponentes de la escena dancística nacional e internacional.

Los espectáculos que se podrán disfrutar presentan la vanguardia de la danza contemporánea con sus nuevas formas de expresión, movimientos, belleza y creatividad, asegura la organización en un comunicado, con el objetivo de que el espectador viva un torrente de emociones en una de las disciplinas más exigentes.

La competición en el certamen de Solos presentará ocho piezas de jóvenes coreógrafos y bailarines de Alemania, China, Taiwán, Austria, Israel, Italia y España. Presentarán las piezas tituladas: Siri, Lost, The Invencible Swiftness of Golden Crow, Avo, Goofy, Sono solo tuo Padre, Onírico y Faralaes.

Los participantes optan a los premios del jurado, del público, al intérprete más destacado y el galardón denominado Acorán.

Las ocho piezas seleccionadas para participar en el Certamen Coreográfico llegan desde Vietnam-Países Bajos, Corea del Sur, Corea del Sur-Israel, Rusia, China y España. Se trata de: Trial, Cut, Loop, Bubble y Exit, que competirán con las españolas Idi-Begi, Young blood y Coma. Aspiran a entrar en un palmarés similar al del apartado de Solos.

Además, la organización ofrece diferentes residencias artísticas en diferentes espacios escénicos y gestiona con programadores y festivales nacionales e internacionales la participación de los premiados en sus programas.

Ayer, Natalia Medina, directora de Masdanza, encabezó en Seúl la cuarta edición del Asian Solo&Duo Challenge For Masdanza, en el marco del Festival Internacional New Dance for Asia (NDA). Diez piezas participaron en la final.