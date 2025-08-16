Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la presentación del evento. C7

Artenara vuelve a rendir homenaje a José Antonio Ramos

'Una Noche en Artenara' este año conmemora el 30 aniversario del disco Tanekra

Canarias7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:02

La Plaza de San Matías de Artenara acogerá este sábado 23 de agosto, a las 21:30 horas, la XXII edición del concierto 'Una Noche en Artenara, con amigos de José Antonio Ramos', un encuentro musical que se ha convertido en una cita imprescindible en la cumbre grancanaria y que este año conmemora el 30 aniversario de Tanekra, uno de los discos emblemáticos del timplista grancanario.

El evento, que nació en 2002 impulsado por el propio Ramos, fue concebido como un espacio de sinergia entre artistas de distintos géneros —música popular, jazz y pop—, abriendo caminos innovadores para el timple. Precisamente, el título del álbum que se recuerda, Tanekra, significa en lengua amazigh «Revolución» o «Camino», un concepto que define a la perfección la visión musical del artista.

En esta edición, subirán al escenario Mariví Cabo, José Manuel Ramos, Abraham Ramos, Yone Rodríguez, Juan Sebastián Ramírez, Pepe Montelongo y Míchel Montelongo, que mantendrán viva la esencia del festival y el legado de su creador.

A lo largo de sus dos décadas de historia, 'Una Noche en Artenara' ha reunido a grandes nombres de la música canaria y nacional, como Mestisay, Taburiente, Kepa Junkera, Troveros de Asieta, Domingo Rodríguez 'El Colorao', Nono García, Javier Ruibal, Totoyo Millares, Mari Carmen Mulet, Fabiola Socas, Javier Paxariño, Polo Ortí o Germán López, consolidándose como un referente cultural.

Con este concierto, Artenara no solo celebra la música, sino que también recuerda a José Antonio Ramos como un revolucionario del timple, que supo tender puentes entre tradición y modernidad, y que dejó una huella imborrable en la cultura canaria.

