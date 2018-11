Wes Anderson dirige su primera exposición en Viena

La exposición del director de "Life Aquatic" o "El gran hotel Budapest" junto a su esposa, la diseñadora y escritora Juman Malouf, se puede visitar en el Museo de Historia del Arte de Viena (KHM) hasta el 29 de abril de 2019.

Desde hace años el KHM invita a artistas contemporáneos para que elijan sus piezas preferidas de los más de cuatro millones de objetos que tiene el museo y otras siete galerías estatales asociadas.

El resultado esta vez es una muestra titulada "Spitzmaus Mummy in a Coffin and Other Treasures" (Una momia de musaraña en un ataúd y otros tesoros) formada por más de 400 piezas, desde cuadros al óleo, miniaturas, escultura, medallones, vestidos, sombreros austrohúngaros o animales exóticos disecados.

La pieza más antigua proviene del antiguo Egipcio y tiene unos 5.000 años, mientras que la más reciente es la figura de un mono tallado hace tres décadas en madera, procedente de Indonesia.

La idea de que Wes Anderson y Juman Malouf realizaran la exposición surgió de una visita al KHM en 2015, cuando se encontraron con Jasper Sharp, responsable de arte contemporáneo del museo.

"Me di cuenta entonces de lo bien que conocían el museo. Habían venido muchas veces en los pasados diez años y eran las personas idóneas para este proyecto", explicó hoy Sharp en una rueda de prensa.

Para preparar esta exposición, Anderson y Malouf trabajaron durante dos años, viajaron numerosas veces a Viena y vieron casi la totalidad de los fondos del museo.

Uno de los objetivos de los comisarios era ofrecer "una nueva mirada" a objetos que dormían en los fondos del museo y que en ocasiones nunca se habían expuesto.