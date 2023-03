La serpiente de Ángela Jiménez aterriza en Primero de Mayo

Una serpiente con cierto aire 'cyborg' que asciende por las escaleras esconde reflexiones sobre la ciencia ficción, la temperatura, el paso del tiempo y el comportamiento de los materiales con los que se esculpe. Todo ello cobra sentido dentro del imaginario artístico de Ángela Jiménez Durán (Madrid, 1996), que inaugura este viernes, a partir de las 19.00 horas, su propuesta escultórica 'El abrazo de la serpiente', en la Fundación Francis Naranjo, en el número 63 de la Avenida Primero de Mayo de la capital grancanaria.

« 'El aterrizaje de la serpiente' parte de reflexiones en torno a la ciencia ficción y a una idea de imaginar un futuro en el que seguramente nosotros no existiremos pero sí la vida en el planeta», confiesa mientras ultima una pieza que reconoce que lleva «mucho trabajo» y que no culminará hasta bien entrada la madrugada de este viernes.

«Como escultora trabajo mucho con los materiales. Me gusta mucho pensar la idea de colaborar con el material que empleo. No solo estoy esculpiendo, sino que le estoy proponiendo al material y este se mantiene. En este caso, la exposición tendrá una evolución, porque la escultura de la serpiente está hecha con barro y toallas. Tendrá un proceso de secado muy lento, se craquelará en ciertas partes y probablemente le saldrá moho. Eso entronca con una idea de la evolución de algo que no está vivo como tal, ya que no es un organismo, pero sí que tiene una transformación. Estas reflexiones me interesan mucho en mi trabajo», subraya.

Junto a esta serpiente de barro, que asciende desde la sala rasante hasta la superior de la Fundación Francis Naranjo, cuelga desde el techo lo que parece una turbina de un cohete. «La serpiente se contrapone con otra pieza que es una especie de turbina, nave espacial, cohete o hasta una especie de huevo. Es un poco 'cyborg', algo que está entre lo orgánico y la máquina», señala la artista que se inspiró para esta pieza en una visita que realizó al Museo del Aire y del Espacio en París, ciudad en la que reside.

Dos realidades grancanarias también han influido en el proceso creativo de 'El abrazo de la serpiente', confiesa la joven creadora. «He pensado en el hecho de exponer aquí, porque es una isla. Las cosas llegan aquí o por el aire o flotando. De ahí la idea del título, el aterrizaje, algo que llega a este lugar, que no es de aquí y que refleja una actitud casi exploradora. Es como cuando un animal llega por primera vez a un lugar», asegura. «Suelo trabajar mucho con la idea de las serpientes. Me puse a investigar y vi que aquí hay un problema con una invasión de serpientes y me imaginé que en un futuro, cuando no estemos aquí, ellas sí que seguirán», añade Ángela Jiménez.

La temperatura

«La temperatura real y poética» es una pieza clave en sus trabajos, reconoce. La arcilla con la que ha elaborado esta serpiente con terminaciones mecánicas es especialmente sensible. Lo que genera, junto con el paso de los días, que la muestra evolucione y merezca varias visitas. « Es ideal para verla varias veces. Es algo muy bonito del barro. Al estar lleno de agua se contrae a medida que se evapora el agua. La arcilla se contrae y se parte. Cuando se vaya partiendo será como la idea de la muda de piel de las serpientes», reflexiona. « No es un simple objeto, me gusta generar la idea de gesto, de evento que ocurre en el espacio y que luego desaparece. El carácter efímero también de la pieza me parece muy especial y en cierto sentido podemos hablar de una 'performance' del propio material», añade sobre el objeto conceptual de su apuesta.

Esta artista, que entró en contacto por primera vez con Francis Naranjo con motivo de una exposición comisariada por el artista grancanario en La Paz (Bogotá), apunta que París vive un momento de ebullición creativa. «La ciudad está en una fase de efervescencia en arte y en cultura, sobre todo a partir del Brexit. Se han abierto muchas galerías nuevas y han llegado muchos artistas extranjeros», comenta quien expondrá a dúo con la ecuatoriana Sofía Salazar el 6 de abril en al capital gala y posteriormente «en un 'show' colectivo con otros artistas en una galería londinense».