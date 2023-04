Sandra March: «Muchos museos se dedican a coleccionar cromos para un mismo álbum»

El Departamento de Artes Plásticas de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario presentó esta semana la edición del único libro artístico titulado 'Queremos hacer saber', resultado del taller 'online' realizado en octubre de 2022 que dirigió la artista catalana Sandra March, en el que participaron un total de once creadores y creadoras.

Para March, «las redes sociales son herramientas que, como cualquier otra herramienta, puede ser usada de forma ambivalente. En este taller se señaló el hecho innegable de que las redes sociales permiten conectarse, mostrar solidaridad, movilizar, conocer, a la vez que se exteriorizó el hecho de que crean mucha inseguridad y sensación de peligro, nos quitan tiempo, dan una imagen distorsionada de la realidad, pueden manipularnos, sobresaturan de información y de imágenes, pueden provocar adicciones, etc. Creo que son un instrumento muy nuevo del que todavía debemos explorar sus límites, conocer sus peligros y aprender sus posibilidades».

Sandra March es una artista que desarrolla su obra a partir de proyectos que incluyen el libro como parte o clausura de un proceso artístico como ha sido el caso de este taller virtual. «Los libros y publicaciones son una constante en mi trabajo. Me interesa porque son una forma de expresión que me permite aunar diferentes lenguajes (dibujo, 'collage', audio, fotografía, texto, etcétera). También me interesan porque con ellos puedes llegar de otra manera al público. Hay una frase del artista El Lissitzky que resume lo que pienso: 'En contraste con el antiguo arte monumental, el libro en sí va al pueblo, y no permanece en pie como una catedral en un solo lugar esperando a que alguien se le acerque... El libro es el monumento del futuro'», señala March.

Ejes centrales

La obra de Sandra March ha venido pivotando alrededor del cuerpo, la biografía y la crítica social como temas principales y el pensamiento crítico, el compromiso y la educación como valores. «Personalmente, a través de mi trabajo artístico me gusta más preguntar y animar a que las personas se pregunten. Soy más de cuestionar que de sentenciar», agrega la artista.

Ampliar La creadora Sandra March. C7

Algunos de sus trabajos los aborda con la intención de cuestionar el ideal de belleza canónico y mostrar lo que habitualmente ocultamos. ¿Considera March que la belleza ya no está de moda o que ha estado histórica y secularmente sobrevalorada? «La belleza siempre ha estado y siempre estará de moda, es un valor, una pregunta filosófica de primer orden junto a cuestiones como el bien o la verdad. Así entendida no está sobrevalorada, sino que vale la pena preguntarse por ella. Ahora bien, popularmente nos referimos a la belleza subjetiva, ligada a modas, que tiene más que ver con un tipo de apariencia normativa y regularizada. En ese sentido, no solo está sobrevalorada, sino que se entiende de una forma tan restrictiva que causa mucho dolor y es necesario desarticular su discurso».

¿Cómo se consigue que una obra de arte despierte la conciencia de quien la observa y disfruta? No cree que exista una fórmula universal para que las obras de arte despierten la conciencia de quien las observa y disfruta. «No puede haberla, porque el arte dialoga con una realidad concreta, se crea en un momento histórico y una cultura determinados. Quizá lo que pueda ayudar a conectar a través del arte, es interpretar la realidad de forma lo más honesta y sincera posible», aclara la creadora.

Sandra March es crítica con la concepción contemporánea de los museos de arte públicos como contenedores de arte y reproductores de clichés estéticos considerados por el público como tesoros. «Muchos museos se dedican a coleccionar cromos para un mismo álbum. Al final todos tienen el mismo surtido, un Picasso, un Dalí, un Miró, y se nos menosprecia a las y los artistas contemporáneos. Se van viendo intentos en museos y centros de arte de trabajar en otra línea, pero cuesta mucho cambiar las dinámicas. Muchas veces nos piden a las y los artistas que seamos solo decoradores y decoradoras de salas. Pero los museos tienen que ser centros dinámicos, activos, donde se pueda dialogar con artistas, explorar nuevos lenguajes, cuestionarse, dudar y buscar nuevas interpretaciones de la realidad».

Una tirada de 200 ejemplares

En el acto desarrollado en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo grancanario impulsado con motivo de la celebración del Día del Libro, se presentó un periódico del que se han lanzado 200 ejemplares para su distribución gratuita a modo de manifiesto, que recoge el fruto del dicho taller virtual en el que a través del bordado se pretendía expresar mensajes, máximas o reflexiones personales de los artistas participantes en torno a las redes sociales.

En la elaboración de este libro único artístico han participado Macarena López, Rosa Marrero, Conchy Rivero, Juan Báez, Shirin Salehi, Nicolás Massieu, Isabel Llarena, Laetitia Guerrier, Palma Christian, José H. Afonso y Giuliana Conte.