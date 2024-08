Nacho Ramírez expone en el Centro de Artes Plásticas su pasión por el 'glitch' televisivo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 18 de agosto 2024, 23:01 | Actualizado 23:14h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El artista multidisciplinar madrileño Nacho Ramírez (1966) inaugura el día 29 de agosto, en la sala de exposiciones del Centro de Artes Plásticas de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario, su última entrega denominada 'Zapping', una propuesta generada a partir de piezas de vídeo que serán exhibidas en tres pantallas 24 pulgadas y que contempla asimismo la exposición de una serie de imágenes que se presentan como impresiones digitales en papel montadas sobre soporte rígido.

La muestra, que podrá contemplarse hasta el próximo 27 de septiembre en el mencionado espacio ubicado en el número 8 de la calle Colón del casco histórico de Vegueta, será inaugurada a las 19.0 horas.

Parte de este proyecto de Ramírez se realizó entre 2018 y 2019 y fue expuesto en La Casa de los Coroneles de Fuerteventura, mientras que otra parte fue realizada en 2022 y expuesta en la galería Art Room de Madrid.

El creador, que ha vivido en Madrid, Londres y los últimos años en Fuerteventura y Gran Canaria, donde reside actualmente, trabaja actualmente en el nuevo proyecto artístico que presentará en la capital de España en mayo de 2025 titulado 'Estados conflictivos'.

Como señala Nacho Ramírez, 'Zapping' nace de la fascinación que le produjo ver por primera vez el error que se producía en la señal de la televisión y que llamamos 'glitch'. «Ese comportamiento inesperado de la retransmisión hace que la imagen se altere, se descomponga en miles de fragmentos parecidos a píxeles provocando efectos maravillosos. De repente, la televisión ha pasado de provocar el tedio más absoluto a resultar magnética y misteriosa, llevándome a capturar esos momentos para trabajar editándolos en forma de piezas de vídeo».

La multidisciplinariedad es una de las señas de identidad de este creador que a partir de 2000 empieza a colaborar con artistas de otras disciplinas, realizando escenografías para danza contemporánea, obras experimentales performáticas y colaboraciones con compositores de música, entre otros. «El arte es reacción, pero esta se ha de sustanciar, ha de dar lugar a algo; no a una idea, no a un pensamiento, sino a una obra con entidad física, a una forma. El proceso creativo consiste en hacer visible lo que no lo es, en dar forma a lo que no la tiene. Es un esfuerzo por materializar todo lo vago, difuso o indecible que alberga nuestro recinto emocional», advierte Ramírez.

«Lo que llamamos proceso creativo es más bien un proceso transformador o, simplemente, un proceso de producción de imágenes con una intención estética. La obra se elabora a partir de esa materia prima sensorial formada por imágenes, visualizaciones, recuerdos y sensaciones; también por ingredientes intelectuales, pero estos últimos interviniendo de manera inconsciente como un poso que, de algún modo, determina nuestra manera de ver y de sentir», añade el artista, para el que durante este proceso actúan simultáneamente tres fuerzas.

Una de las obras de la muestra. C7

«En primer lugar, un impulso de naturaleza irreflexiva e instintiva, la fuerza que hace, que mueve a la acción. En segundo lugar, el momento de conciencia crítica, la fuerza que cuestiona y duda. Y finalmente una poderosa fuerza que es el estado contemplativo, la fertilidad de la espera, la quietud y el silencio. No se trata de conseguir un equilibrio perfecto entre estas tres fuerzas efectivamente contradictorias, sino de manejar un cambiante e imprevisible juego de tensiones complementarias entre ellas», explica el artista.

Roto en mil pedazos

En las piezas que integran 'Zapping' le interesa conservar el hecho de que la narración ha desaparecido y la secuencia de imágenes es ininteligible. «Todo se ha fragmentado en mil pedazos como un plato de Duralex reventado contra el suelo. Ya no hay plato, ya no hay personajes de una película, ya no hay tertulianos, futbolistas o concursantes. Ya no hay mensaje ni lógica discursiva y por eso es interesante», avanza Ramírez.

De cada pieza de vídeo el artista captura, a su vez, imágenes estáticas o stills que, la mayor parte de las veces, también edita hasta considerarlas resueltas como obras independientes o como partes de polípticos. Estos polípticos, formados por una docena o quicena de estas imágenes, se disponen de tal manera que recrean la irregularidad organizativa del 'glitch'.

Un taller

Coincidiendo con la muestra de Nacho Ramírez en el Centro de Artes Plásticas se celebrarán algunas iniciativas complementarias. Una de ellas es el taller creativo titulado 'El procedimiento intuitivo' que se celebra el día 12 de septiembre en horario de mañana. El objetivo del taller es poner en práctica una manera de proceder creativamente al margen de los mecanismos de razonamiento analítico-discursivos.

Ramírez explicará en dicho taller cuál es la manera en que ha trabajado las piezas expuestas.