Martín Chirino luce en la Cúpula del Niemeyer

El Centro Niemeyer de Avilés inauguró este lunes en la Cúpula la exposición 'Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]', una muestra de nueva creación que conmemora el centenario del nacimiento del escultor grancanario Martín Chirino (1925-2019). La exposición, con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E), podrá visitarse hasta el próximo 21 de septiembre.

La muestra reúne 27 esculturas y una treintena de dibujos, acompañados de piezas fílmicas, correspondencia, fotografías, publicaciones y música que documentan y contextualizan la intensa relación del artista con los Estados Unidos a lo largo de su carrera. Cada obra se presenta vinculada a ese contexto norteamericano, revelando una dimensión menos conocida pero esencial en la trayectoria de Chirino.

Las piezas expuestas proceden de diversas colecciones, tanto públicas como privadas, entre ellas el legado del propio artista, la Colección Azcona, la Colección BBVA, el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS).

Siendo numerosas las exposiciones y textos sobre Martín Chirino (Las Palmas, 1925 - Madrid, 2019), tanto a lo largo de su trayectoria vital como póstumamente, hasta la fecha ninguno había profundizado en su capital relación con el mundo del arte en los Estados Unidos, consustancial a su devenir pues tuvo su origen desde 1960, permitiéndole poner en práctica un sentido viajero que, además, se imbricaba en su propio carácter.

Alfonso de la Torre, junto a una de las piezas de la muestra en el Niemeyer. Manuel Carranza-Centro Niemeyer

Tras una profunda investigación que el Centro Niemeyer y la Fundación Martín Chirino, junto a la familia, han abordado con el comisario de la exposición, Alfonso de la Torre, se desvela que fue el artista de nuestra generación abstracta más representado en la capital de arte que simbolizaba Nueva York, como resumen baste mencionar que se sucedieron una decena de muestras individuales e innumerables colectivas. Representado en colecciones como: Carnegie Institute; Chase Manhattan Bank; Hirshhorn Museum and Sculpture Garden; Kresge Art Museum; Metropolitan Museum of Art; RISD-Rhode Island School of Design, Solomon R. Guggenheim Museum o The Arts Council (Tulsa), a modo de ejemplos. O colecciones particulares como las del arquitecto I. M. Pei o Amos Cahan.

Martín Chirino y Grace Borgenicht Gallery mantuvieron relación profesional, entre 1960 y 1995. A partir de su primera exposición monográfica fue lugar habitual de presencia de sus esculturas y dibujos, mostrando ocho exposiciones individuales, una nona tuvo lugar en la sede neoyorquina de Marlborough Gallery (2000-2001). En tanto en 1989 el Meadows Museum, en Dallas, proyectó una gran exposición: 'Equilibrium and Serenity: The Sculpture of Martín Chirino', mediante la reunión de obras que se hallaban en las colecciones norteamericanas.

El catálogo

La exposición cuenta con un catálogo propio, que ya está a la venta en la Tienda del Centro Niemeyer, al precio de 50 euros. Bajo la dirección y coordinación editorial de Sacha Azcona, ha sido editado por la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino y Fundación Azcona. Cuenta con reproducciones de todas las esculturas y una cronología de Chirino elaborada por Alfonso De la Torre, con diversas fuentes; la principal, los archivos del artista custodiados por la familia Chirino; y los archivos de Grace Borgenicht que custodia la Smithsonian Institution.

Dos imágenes de las piezas en la Cúpula del Niemeyer y Marta Chirino, junto a una imagen de su padre, que se incluye en la exposición. Manuel Carranza-Centro Niemeyer

El catálogo cuenta con textos de la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez; del presidente de la Fundación Azcona, Ladislao Azcona; la presidenta de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, Marta Chirino; el comisario de la exposición, Alfonso de la Torre; de la colaboradora de Martín Chirino y artista Marcia Weese; el artista y galerista William McWillie Chambers III; el escultor y director de fotografía Edwin Lynch; y el artista plástico y periodista Alejandro Togores.