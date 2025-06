La aventura americana de Martín Chirino se exhibe y documenta en el Centro Niemeyer

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 1 de junio 2025, 23:05 Comenta Compartir

Las esculturas del grancanario Martín Chirino (1925-2019) figuran en fondos permanentes de los principales museos de Estados Unidos y también integran algunas de las principales colecciones privadas del país, fruto de la estrecha relación que desde los años sesenta mantuvo con los circuitos artísticos del gigante americano. Este lunes abre sus puertas en el Centro Niemeyer de Avilés la exposición 'Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]', que se podrá visitar en el recinto asturiano hasta el próximo 21 de septiembre.

En la Cúpula del Niemeyer se muestran 27 esculturas y una treintena de dibujos del artista isleño, además de correspondencia, piezas fílmicas, fotografías y publicaciones que atestiguan sus estancias creativas en EE UU durante décadas. «Durante mucho tiempo se ha mencionado la estadía de Martín Chirino en Estados Unidos, pero sin mucha precisión. Se sabía que viajó varias veces y que exponía. Aprovechando que este año se celebra el centenario de su nacimiento, hemos apostado por este proyecto que no es una exposición más sobre su obra. He logrado documentar, porque tiene algo de tesis, la relevancia que tuvo no solo entre los grandes museos y coleccionistas, sino en la cultura popular», avanza por teléfono Alfonso de la Torre, comisario de esta exposición que cuenta con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E).

Este teórico, crítico de arte y comisario de exposiciones, especializado en las vanguardias abstractas del siglo XX, subraya que ante las esculturas de Martín Chirino se rindieron desde los integrantes de «la cultura más alta, con críticos de arte como Frank O'Hara y los coleccionistas privados y los responsables de los grandes museos», hasta artistas populares como el cantante «Bobby Short, un 'crooner', que coleccionaba arte y que adquirió piezas suyas».

En 1960, relata Alfonso de la Torre, en el Hotel Palace de Madrid, Martín Chirino firmó con la galería Grace Borgenicht, junto a la que protagonizó «ocho exposiciones individuales en Estados Unidos», a las que se sumó su participación en algunos proyectos colectivos.

Con esta galería, ubicada primero en el número 1.018 de Madison Avenue y posteriormente en la Quinta Avenida, siempre en Nueva York, trabajó hasta 1995, tras lo que se comprometió con la galería Marlborough, en cuya sede, también en la Gran Manzana, expuso en una ocasión.

'Cabeza. Crónica del siglo XX' (VI). 1984-85, de Martín Chirino, integra la exposición del Niemeyer. C7

En 1989, el Meadows Museum de Dallas exhibió 'Equilibrium and Serenity: The Sculpture of Martin Chirino', integrada por las obras del grancanario que formaban parte de distintas colecciones norteamericanas.

El mencionado Frank O'Hara también fue clave en el arranque de la aventura americana de Chirino. «Este poeta, que trabajaba para el MoMA de Nueva York, lo incluye en la exposición 'New Spanish Painting and Sculpture', de 1960, donde llamó la atención de la galería Grace Borgenicht. Desde ese momento, su presencia en Nueva York es constante y los grandes museos y coleccionistas le compran obras», reitera el comisario de la exposición.

Investigación

Para llevar a cabo este proyecto en el Niemeyer, Alfonso de la Torre analizó más de «1.200 documentos de la galería Grace Borgenicht que están en el Smithsonian American Art Museum de Washington». Así ha podido detallar, a modo de crónica y cronología «más de 35 años» de relación y presencia constante de Martín Chirino en Estados Unidos. Además de los documentos que se exhiben en la exposición, queda como testigo el catálogo que la acompaña y que se dará a conocer también este lunes.

Buena parte de la documentación analizada por el comisario está integrada por correspondencia, que siempre, cuando tenía como destino el escultor grancanario, iba encabezada con el «Dear Martin» (Querido Martín, en español) que da título a esta exposición que cuenta con piezas de instituciones públicas y privadas, entre las que figuran las colecciones Azcona y del BBVA, el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y el propio legado del artista.

La casa de los Perry

Hubo distintas variantes, además de la calidad de sus esculturas, que facilitaron el éxito de Martín Chirino en Estados Unidos. El comisario de 'Dear Martin [Martín Chirino en los Estados Unidos] , Alfonso de la Torre, señala que el dominio del inglés que tenía el escultor grancanario le permitió integrarse con naturalidad en la vida artística neoyorquina de la segunda mitad del pasado siglo XX. «Hablaba muy bien inglés, no hay que olvidar que llegó a impartir clases de este idioma», subraya este especialista.

Pero para que sus piezas llegaran a las salas de la galería Grace Borgenicht primero tenía que esculpir en tierras norteamericanas. Realizar las piezas en España y transportarlas después para su exhibición y posible venta era inviable.

«Transportar sus esculturas, algunas de 600 kilos hasta Estado Unidos era un problema. En 1960 entra en contacto con la también escultora Beatrice Perry, cuya familia se dedicaba a la cría de perros con pedigrí. Le ceden una casa en su finca de Southwood, en Germantown, a unas dos horas de Nueva York. Allí nacen sus series 'Paisaje', 'Aeróvoros' y 'Homenaje a Silvia Plath', en ese enclave junto al río Hudson, rodeado de naturaleza y montañas», destaca Alfonso de la Torre.

En la exposición 'Dear Martin' del Centro Niemeyer de Avilés se incluye también la proyección íntegra de 'The rest in silence' (1976), película filmada por el cineasta Hart Perry, integrante de esta familia capital en el paso de Chirino por Estados Unidos. Se complementa con las fotografías que Alejandro Togores tomó del escultor, en los años setenta, durante sus largas estancias en la finca de los Perry en Southwood.