«La magua es la esperanza que no llega»

A Lourdes Rojas de Echevarría le fluye la magua hasta en el nombre. Conocida en el ámbito artístico como Lou Red, esta artista audiovisual y multidisciplinar (también es productora, realizadora, escenógrafa y docente) asegura que su nombre es «un juego, un guiño por haber ido por el lado más salvaje de la vida», aclara. «Luego hilvano, y cuando el pasado toma voz para proyectarse en el presente sale y fluye la magua». La proyección de la nostalgia de su propio pasado en el de la vida y obra del pintor indigenista Antonio Padrón da como resultado 'La magua. Más allá de la piel. Aproximaciones a una geometría dada'. Es el título de la nueva exposición que la Casa-Museo Antonio Padrón-Centro de Arte Indigenista inaugura este 15 de febrero, a las 19:00 horas y que permanecerá en la zona expositiva de 'El voladizo', dentro del museo, hasta el próximo 31 de marzo.

«Apelo y reivindico ese pasado imperfecto donde las mujeres tenían que actuar bajo seudónimo. Es mi nombre fragmentado, traducido, recortado como las alas, un resumen de lo que queda de mi pasado en el presente y cómo compongo estos fragmentos para consolidar la trayectoria del futuro», añade Lourdes Rojas sobre el sello personal que impregna su trabajo artístico.

La exposición 'La magua' se compone de una serie de 20 cuadros que nacen de la observación de la obra en el museo y de la elaboración posterior de composiciones en fragmentos de fotografías realizadas y trabajadas con técnicas de 'collage' digital. En su hilo conductor aparecen la magua y lo fractal y cómo, a medida que surge el proceso de elaboración de la idea, esta va tomando forma.

Lourdes Rojas de Echevarría. Alejandro Ramos

«En esta exposición hago una reflexión sobre la pregunta: ¿Cuál sería la forma que hubiera tomado la magua proyectada por Antonio Padrón?; ¿Qué forma y colores tendría?; ¿Cuál habría sido su textura?; ¿Cómo la hubiera imaginado?», se interpela la artista.

Al leer su obra y biografía, Lou Red vio la reseña acerca de la pérdida de los seres queridos del pintor en su infancia. «Eso me hizo pensar sobre una idea que llevaba mucho tiempo en mí, la muerte vista de cerca cuando se está en la primera etapa de la vida, cuando todavía no tenemos un conocimiento sobre el mundo y, sobre todo, cómo eso influye en nuestra forma de expresarnos. ¿Nos da cierta magua al no comprender bien lo que pasa?», se pregunta la artista.

El proceso creativo

En la primera impresión, Rojas tomó unas fotografías de su última obra inconclusa, 'La Piedad', y, a partir de ahí, elaboró los primeros esbozos, donde apareció una máscara, donde lo fractal, es decir, el patrón repetitivo, y la geometría estaban presentes. «Entonces decidí trabajar transversalmente sobre la idea, la palabra, el sentido y los sentimientos que englobaba el término», apunta.

«Parto de fotografías que he tomado de fragmentos de la obra de Antonio Padrón y elaboradas por fotomontaje digital, una serie de poemas visuales que se han quedado latentes y una pieza audiovisual en bucle, 'Ojo: oído interno'. El hilo conductor fue acompañado por tres lecturas. Necesitaba entender la palabra en sí, busqué sinónimos y sus matices, expresiones en torno a la pérdida, lo no entendible, y la sombra generada desde lo próximo, según la idea de María Zambrano», apunta.

En esta propuesta aparece, por tanto, una representación de las posibilidades abiertas en torno a las máscaras del dolor y su conversión en belleza, equilibrio, simetría, y color puesto en secuencias. «Creo imágenes, y estas están compuestas de fragmentos», apunta la artista sobre su 'puzle' creativo.

Pero, ¿qué significa la magua en la obra de Lou Red? «Bueno, llegar a una especie de definición en torno a esta palabra fue complejo, por un lado, desde la propia palabra en sí y sus matices, y, por otro, desde la forma adquirida. Sería algo así como la esperanza que no llega, aquello que ocurre en nuestro interior nada más quitar la alegría, cuando aparece la pena, el desconsuelo, la aflicción y el café amargo».

Lourdes Rojas continúa de este modo su particular definición: «Mientras por la ventana llega la melancolía, lacónicamente se ralentiza el tiempo y parecen irse los ojos, tras el cristal frío de la pesadumbre, apoyados allí, donde la grieta abierta deja entrar al gélido invierno. En los pies parece instalarse todo el plomo olvidado en el fondo del mar. Se abre la puerta hacia el quebranto a quien presenta la tribulación y la desdicha de sentir algo parecido a la nostalgia».

'Cuidando el interior'. C7

Sin embargo, la creadora cree que, aunque aparece en su producción, el indigenista Antonio Padrón no trata la magua de una manera global. «Aunque la proyectaba, no llegó a plasmarla como obra completa. El sentimiento sí está presente en sus trazos y colores».

A Lourdes Rojas le gusta ser consciente de que nació en un año emblemático, 1968, y asegura en su biografía que, desde muy temprano, sucedieron cosas que cambiaron su manera de mirar el mundo, como la temprana muerte de su hermana, con solo 17 meses. En el 68 ya el mundo vivía una de las primeras crisis del petróleo solapadas hasta el 72, año en el que muere la hermana de la artista por una negligencia médica. También fue sobre el 68 cuando Nina, la mujer de Kandinsky visitó la Escuela artística Luján Pérez, donde estudió Lourdes Rojas. «Sólo figuraba entonces como propulsor del arte abstracto, pero en forma casi simultánea y anterior, Hilma Af Klint fue también pionera del arte abstracto. ¿Quién queda en la historia como propulsor?», se pregunta la creadora audiovisual. «Habrá que seguir con brocha en mano al pie de las excavaciones buscando fragmentos que nos ayuden a completar el puzle», confiesa.