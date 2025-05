Juan Guerra: «Quiero captar la soledad, el silencio y la paz con el paisaje»

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 21 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Casa de Colón exhibe la exposición titulada 'Deshilar la colección: Juan Guerra, la construcción del paisaje', que propone un fecundo diálogo entre sus obras fechadas desde finales de los años ochenta hasta este mismo año, con algunas piezas conservadas en los fondos del citado museo en las que el paisaje se articula como recurso omnipresente.

El creador Juan Guerra (Las Palmas de Gran Canaria, 1945) está considerado como un maestro contemporáneo y renovador del paisajismo en el contexto de la plástica canaria. Para realizar sus obras solo pasea y observa lo que su vista divisa. Memoriza y congela los espacios naturales que visita y luego los interpreta en su estudio sin prejuicios. «Juego con la pintura de la siguiente manera: veo el cuadro desnudo, elimino elementos que me distraen y así consigo la sensación de soledad, de silencio y de paz. Creo la atmósfera, las luces y las sobras a mi gusto y placer», señala Guerra el veterano y respetado artista.

Curiosamente en esta exposición que estará abierta hasta el día 14 de septiembre y que comisarían los conservadores de la Casa de Colón, Ramón Gil y Javier Pueyo, Guerra se reencuentra con algunos de los que considera sus maestros, desde Botas Ghirlanda a Miró Mainou.

«He aprendido con esos pintores de los que se exhiben obras junto a mis piezas. Los he contemplado siempre como referentes. Verme exponiendo con ellos en la misma sala supone para mí un gustazo y codearme con ellos, un momento insuperable», añade el artista.

«Si comparamos mi obra con la de ellos observamos diferencias notables. Pero no cabe duda de que tengo que ver algo con ellos porque son los que me han impulsado a que trabaje este tema, que es el que domino desde niño. Me cansé tanto de copiar el mismo paisaje que me dije: 'voy a ser el mío a mi manera', y es lo que el público puede contemplar en esta exposición», advierte. «A fin de cuentas se trata de una búsqueda incesante de querer captar la atmósfera en el paisaje. Las perspectivas no son lineales, son perspectivas aéreas, de atmósferas y de aire. Conseguir ese efecto, esa sensación, es lo que he perseguido siempre. Yo quiero captar la soledad, el silencio y la paz con el paisaje».

Guerra, que cuando ingresó en 2013 como Académico Correspondiente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel tituló su discurso 'Pintar silencios. El paisaje imaginado', confiesa que desea «que la gente cuando vea mi obra se emocione», porque «si la obra emociona, entonces es arte. Tiene que contemplar en ella sensaciones de paz», añade el artista, quien reconoce como uno de sus grandes referentes al pintor británico William Turner.

«Toda la vida he estado con el pincel en la mano intentando captar momentos. Y el paisaje es más leal que la figuración. Nunca lo copio del natural. Lo palpo y lo mentalizo y luego llego al estudio e improviso sobre el lienzo a partir de manchas. El primer sorprendido soy yo cuando concluyo la obra porque ha surgido de la nada. Son sueños, hallazgos, atmósferas, en las que no aparece ninguna línea», concluye el pintor que ha exhibido su obra en más de treinta exposiciones individuales y ha tomado parte en casi cincuenta muestras colectivas.

La muestra 'Naturaleza viva. 1982-2023' del pintor grancanario se exhibió en 2023 en la sala de arte de La Regenta. Según Antonio Pérez Martín, que comisarió esta última gran retrospectiva, la obra de Juan Guerra tiene una lectura «existencialista y romántica», que ha llevado a una «renovación del paisaje en nuestras mentes».

La exposición 'Deshilar la colección: Juan Guerra, la construcción del paisaje' puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas, los sábados, de 10.00 a 18.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 15.00 horas.