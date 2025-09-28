La IA en el diseño: «¿Hasta qué punto la máquina puede sustituir creativamente al hombre?» La ausencia de una prohibición sobre la IA en las bases del concurso del cartel del Carnaval 2026 abre un debate sobre autoría, ética profesional y apoyo al talento local

Ariadna Ruiz Trujillo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:01 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hizo hace unas semanas un anuncio esperado por los amantes del carnaval y, sobre todo, por diseñadores gráficos e ilustradores de la isla: el cartel ganador del carnaval de 2026. Pero rápidamente llegó la polémica. «¿Y artistas no había?», «Enhorabuena al... ¿diseñador?», fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales tras las sospechas de que la obra fuese realizada con inteligencia artificial.

En las bases del certamen no constaba ninguna prohibición explícita sobre el uso de IA, aunque sí se exigía que el trabajo fuera «original e inédito». Las condiciones se limitaban a otros aspectos: el cartel debía presentarse en formato A3, bajo la temática de «Las Vegas» y con fecha límite del 29 de julio. La primera selección corría a cargo de una mesa técnica integrada por expertos en carnaval, marketing y artes gráficas; después, el ganador se decidiría por votación popular a través de SMS.

«Las/os diseñadoras/es se forman para trascender lo visual a lo estratégico, y hay muchos factores que deben tenerse en cuenta en comunicación más allá de 'me gusta' o 'no me gusta'», asegura Sergio Sánchez, diseñador especializado en diseño estratégico, identidad, e interacción.

¿Herramienta o «trampas»?

Con la llegada de las inteligencias artificiales en el diseño, y en otros sectores, se abre un nuevo debate. «Escribirle una frase a una IA y enviar el documento…¡Gran trabajo!», es uno de los comentarios de la publicación del cartel ganador. Para el dibujante de cómic Antonio Cerpa, la IA «es muy positiva, porque puede ayudar al hombre en muchísimos aspectos. Lo que no podemos es sustituirla por el limitadísimo cerebro humano». A su juicio, la tecnología debe entenderse como una herramienta, a pesar de que entiende el miedo existente e incluso, lo compara con el que hubo con los ordenadores hace cuarenta años.

Sánchez, sin embargo, insiste en la necesidad de regular la autoría. «Debería implementarse la obligatoriedad de indicar si la obra ha sido realizada, o no, con IA», defiende. Para él, la autoría del creador recae en el prompt (el texto de instrucciones dado a la IA), pero no en la totalidad de la obra, pues se desconoce qué materiales han alimentado a la máquina para producirla.

La diseñadora Estrella Rodríguez, conocida en instagram como @estrellaier_, expresó su preocupación por el futuro de la profesión. «No es justo que se compare algo que lleva mucho tiempo detrás con algo hecho a partir de un texto», afirma temiendo a que su trabajo se valore en las mismas condiciones que una IA. En palabras de ella, el «arte es un valor que tenemos los humanos que no debería medirse con los mismos criterios que una creación tecnológica».

Como respuesta a todos estos temores, el pasado 19 de septiembre, la Red Española de Asociaciones de Diseño (READ) y el colectivo Buenas Prácticas presentaron un 'Manifiesto abierto para la convivencia del diseño y la inteligencia artificial'. El documento busca sentar bases éticas que permitan un uso profesional y responsable de estas tecnologías en el sector creativo.

¿Es un verdadero apoyo al arte canario?

Para algunos sectores, los concursos, como el del cartel del carnaval 2026, se presentan como una vía para promover el talento canario. Sin embargo, no todos comparten esta visión. El diseñador Sergio Sánchez sostiene que «fomentar el talento canario no se puede hacer desde la petición de un desarrollo profesional sin remuneración».

Una postura similar mantienen otros diseñadores e ilustradores de la isla, como Sara Sánchez, conocida en Instagram como @sickyll, quien defiende que el verdadero apoyo al talento local se refleja en acciones más directas: acudir a los 'artist alley' (espacios donde los artistas venden sus trabajos) o comprar sus creaciones. «Sin lo que nos compran no podemos salir adelante y no podemos dedicarnos a ello», lamenta.

Los concursos cuestionados

Los concursos de diseño gráfico atraen críticas desde hace mucho tiempo. «Son una temeridad para la integridad de la profesión», afirma el diseñador Sergio Sánchez, que incluso se atreve a comparar con otros sectores: «¿Se imagina ir a varios restaurantes a comer y pagar solamente en uno, porque es donde cree que mejor ha comido?». Para este profesional, pedir propuestas gratuitas a decenas de participantes supone precarizar un sector que requiere formación, investigación y constante actualización.

En Canarias y en España, asociaciones como la Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias (di-Ca) o la Red Española de Asociaciones de Diseño, quienes apoyan el discurso de Sergio Sánchez, han impulsado alternativas a los concursos como la «llamada a proyecto». Este modelo evita el trabajo especulativo, reconoce el proceso creativo y garantiza transparencia sobre las bases, el presupuesto y el comité evaluador. Además, asegura remuneración en caso de solicitar una propuesta concreta a los finalistas.

El debate sigue abierto: ¿convivencia o competencia entre humanos y máquinas? Algunos profesionales creen que el diseño artesanal se revalorizará frente a la creación automática; otros temen que la falta de regulación agrave la precariedad en el sector creativo. Estudios de las universidades de Stanford y de Harvard reconocen que la automatización con IA está reduciendo contrataciones y afectando sobre todo a profesionales jóvenes sin experiencia.

En plena aspiración de Las Palmas de Gran Canaria a convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031, el cartel de carnaval de 2026 deja una lección difícil de ignorar: las inteligencias artificiales ya están aquí, pero el reto será decidir cómo usarla sin minimizar las profesiones artísticas. Como resume Sánchez: «En tiempos de inteligencias artificiales, elijo seguir viviendo con, de y para las emociones humanas».

Temas

Inteligencia artificial