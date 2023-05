Gara Acosta exhibe su 'Estigma' desde este jueves en la Biblioteca Insular

La Biblioteca Insular del Cabildo grancanario inaugura este jueves, a las 19.00 horas, la muestra de la creadora tinerfeña Gara Acosta (1990), 'Estigma', la primera individual de la artista que se exhibe en Gran Canaria integrada por diecisiete piezas que a finales del pasado año pudo verse en el Antiguo Convento de Santo Domingo y posteriormente en el Museo de Historia de Granadilla, ambos espacios ubicados en Tenerife.

La pintura, los propios soportes y los textos que integran la serie de Gara Acosta abordan conceptos que siempre están en la sombra como la vergüenza, la incomprensión y el miedo.

'Estigma', en palabras de la propia creadora, «es la contradicción de sentirme vulnerable mientras me dicen continuamente que soy fuerte por convertir mis experiencias en obras plásticas. Es un puente hecho de catarsis», dice.

Acosta relata que este proyecto emergió en el año 2020 como un proceso de necesaria catarsis de situaciones que llevaba tiempo viviendo, algunos de ellos remontándose a su adolescencia.

La pintora tinerfeña considera que 'Estigma' «conecta muy bien con los jóvenes y adolescentes porque incide en el tratamiento de temas que desgraciadamente han presentado un preocupante aumento en la sociedad de las últimas décadas como pueden ser la ansiedad, la depresión o las autolesiones».

Gara Acosta, que con anterioridad ha exhibido su obra en el marco de sus entregas individuales tituladas 'Objetos de consumo' y 'XX Mujer: entre la incógnita (X) y el porno (XXX)', concibe la creación como una necesidad. «No elegí ser artista, necesité serlo. Casi cualquier cosa puede resultar una fuente de inspiración, ya sea otros pintores, la música, el cine, la literatura, ... como la naturaleza o mantener una conversación profunda. Para mí el arte el arte es expresión ya sea a través del color, la pincelada o el material elegido», asegura.

'Estigma' es una exposición planteada «a corazón abierto donde arriesgo, y no sé si gano. Me desnudo de puntillas ante lo que siento sin saber si en realidad es un acto íntimo, obsceno o puede que las dos cosas. Siento que estoy cerrando una herida y a su vez abriendo una nueva página. Noto que escuece; eso es que está sanando. Subo al estrado del miedo, me posiciono vulnerable y desde la honestidad me tiro a la piscina con o sin agua», concluye la joven creadora.