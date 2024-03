Estimado cliente, su habitación está lista

El creador Alejandrx Robaina inaugura este jueves, día 7 de marzo, a las 19.00 horas, en la sala de exposiciones del Centro de Artes Plásticas del Cabildo grancanario, su entrega individual 'Informe de camarera', un proyecto que incluye una instalación audiovisual y numerosos registros fotográficos, en el que el artista teldense manipula un suculento archivo de fotografías que registra la actividad cotidiana de una saga familiar de camareras de piso desde los años 70 hasta la actualidad, que han venido prestando sus servicios en distintos establecimientos hoteleros del sur de la isla de Gran Canaria.

Robaina ha trabajado sobre un archivo integrado por 190 fotografías. Buena parte de ellas congelan la imagen de su madre, seis de sus tías y varias primas que han sido camareras de piso, en las que se las contempla en distintas situaciones. Las instantáneas fueron realizadas por las propias empleadas en sus ratos de descanso y otras por los propios clientes o turistas alojados en el hotel que luego enviaban al complejo por correo postal a las camareras con las que habían mantenido una cercana y cordial relación durante su estancia en la zona sur.

De esta manera el creador asegura que, además de articular su propuesta artística en la que trabaja desde el año 2017, «rescata la memoria de unas mujeres que son una pieza importantísima y crucial en la industria turística de Canarias, y que muchas veces son olvidadas».

Una de las fotografías del archivo empleado por Robaina. C7

Alejandrx Robaina presenta tres series diferentes en la muestra. La primera está integrada por una docena de piezas donde se hace uso de materiales transparentes y pone en evidencia la capacidad que tiene un archivo de indexar y agrupar elementos, ya sea camareras de piso, clientes u hoteles.

En la segunda serie el artista presenta una sola pieza, un gran documento de cinco metros de largo donde las camareras de piso y el propio artista han anotado y apuntado cada una de las personas que aparecen en las fotografías exhibidas. Y, por último, una instalación audiovisual donde la camarera intenta imitarse a sí misma 50, 40, 30 o 20 años después, en la que se superpone la performance de la camarera de piso en un presente de la grabación del vídeo a la fotografía que pertenece al archivo que estaría en un segundo plano en la imagen.

«Aunque la exposición está dividida en tres series, cada una de las piezas tienen el mismo nombre, 'Informe de camarera', porque entiendo que cada una de ellas se traduce en un dispositivo capaz de generar una nueva información, una nueva indexación o incluso una nueva forma de mirar al proyecto. Es por esto que todo es el informe de camarera (cogiendo el nombre de los documentos que ellas mismas firmaban cuando acaban de limpiar una habitación durante su jornada laboral). En mi práctica artística no distingo de técnicas siempre y cuando considere o descubra una nueva forma de expresarlo. En otras exposiciones he hecho uso de la parte audiovisual y fotográfica junto a una escultórica, con piezas fundidas en bronce, que en esta exposición no estarán presentes», añade.

El teldense Alejandrx Robaina. C7

«La propuesta plástica que presento en el Centro de Artes Plásticas se entendería como una instalación audiovisual y fotográfica, resultado de los trabajos que he ido realizando junto con las camareras de piso, donde la escucha activa de sus testimonios se convierte en una máxima que reconduce el proyecto con cada diálogo», señala Robaina.

Una de las prácticas más usadas durante gran parte de las últimas décadas en el arte se fundamenta en el uso de imágenes ya creadas con la intención de ser reinterpretadas en el presente. El discurso de la propuesta de Robaina se plantea a partir de las prácticas de archivo, en este caso de fotografías de camareras de piso. Según explica, «la principal baza de este proyecto está en la intención de reinterpretación y la capacidad que poseen unas fotografías de generar nuevas cuestiones a este presente que estamos viviendo. Es poder posicionarnos físicamente en otro lugar para pensar sobre el turismo en Canarias».

Reivindicaciones del sector

Las reivindicaciones laborales de las camareras de piso (más conocidas en Canarias como las 'Kellys') prosiguen dejándose oír con la finalidad de que mejoren las condiciones de trabajo de este colectivo que forma parte del sector hotelero, en donde el 30% de los accidentes de trabajo se producen por sobreesfuerzos en la carga de trabajo, según la consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Por ello, más allá de la dimensión creativa que imprime Robaina a su discurso, estima que la muestra puede servir para provocar implícitamente en el público una lectura de denuncia alrededor de la situación laboral de las camareras de piso en Canarias.

«Creo que es el archivo el que habla por sí solo, porque el propio gesto de archivar tiene unas pretensiones resultantes en un modo de narrar y en una forma de poner en valor un sector muy concreto. En la actualidad, y revisando diversos informes de prevención de riesgos laborales, hemos visto cómo las camareras de piso han ocupado los primeros puestos en enfermedades y en accidentes laborales, y esto es lo que nos hace pensar que debemos, aún con más ímpetu, poner nuestro foco en la situación laboral de todas ellas. Por tanto, más allá de mi intención, la denuncia laboral va implícita en el proyecto. Sobrepasa mi juicio de valor de si es o no. Me gusta pensar que el archivo es un ente autónomo que genera datos, relaciones y agrupaciones por sí solo ante la mirada selectiva del que lo mira. Es por esto que el proyecto intenta rescatar toda una memoria olvidada de un grupo de trabajadoras, y no es casualidad que surja en un momento en el que diferentes colectivos de camareras de piso estén en plena lucha», concluye el artista.

La muestra 'Informe de camarera' se puede visitar hasta el próximo 5 de abril.