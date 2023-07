La crítica de Nabil Boutros convive en el CAAM con la experimentación de Hildegard Hahn

Entre las muchas cosas que se están perdiendo figura el diálogo. Sobre todo entre aquellos que tienen distintas concepciones de su mundo interior y del que les rodea. Los enclaves artísticos aún tienen 'la mala costumbre' de ser en muchas ocasiones un punto de encuentro de visiones dispares, aunque en el fondo, de forma velada, compartan fundamentos, inquietudes, reflexiones y mensajes. Desde la noche de este jueves y hasta el 21 de enero, el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), en el barrio de Vegueta de la capital grancanaria invita a ver cómo conversan en un mismo espacio el universo creativo de la artista checa afincada en Gran Canaria desde hace más de medio siglo, Hildegard Hahn, junto a varias series fotográficas del egipcio Nabil Boutros.

La experimentación constante con materiales, técnicas, formas y texturas que caracteriza el devenir de Hildegard Hahn ocupa la planta sótano y primera del CAAM, bajo el título de 'Retro-Retrorreflexión'. Mientras que una selección de distintas series fotográficas, críticas y reflexivas sobre su país, de Nabil Boutros, titulada 'Ojalá estuviera en Egipto' se exhibe en la segunda planta.

Distintas imágenes de la doble exposición, en el CAAM.

El CAAM salda una deuda pendiente con Hildegard Hahn con este proyecto expositivo que ha comisariado Dalia de la Rosa. Orlando Britto, director artístico de este centro dependiente del Cabildo grancanario, subraya la coherencia con la que siempre ha ejercido esta creadora, que ayer visitó la muestra en silla de ruedas.

Desde sus primeras fotos conejeras

La comisaria Dalia de la Rosa puntualiza que 'Retro-Retrorreflexión' supone «una muestra de una serie trabajos que permiten conocer su trayectoria, desde que llegó a Canarias hace más de 50 años». El recorrido por su universo creativo arranca, sin ir más lejos, con una serie de fotografías que tomó en su primer viaje al archipiélago, en concreto a Lanzarote, y que ahora se pueden ver en un ordenador tras ser escaneadas.

Ampliar Hildegard Hahn, este jueves, en el CAAM. C7

La muestra, que no es cronológica, descubre al visitante a una artista en constante evolución, que se adaptaba a las nuevas técnicas y que siempre ha estado fascinada por el paisaje de las islas, como ella misma reconoce.

Fotografías, sus conocidas esculturas con piedras, pinturas creadas con alquitrán mecido por las olas del mar, reflexiones sobre el óxido y la materia, así como algunas imágenes de una playa de Las Canteras que ya no existe conviven en las salas. También, como curiosidad, se ha incluido sus «estadísticas sobre la recolección de materiales durante un año», según explica ella misma.

Hahn se muestra reacia a dar detalles sobre sus obras. «Me gusta dejar abierta las obras para que la gente las interprete. Me parece muy importante. Así se encontrarán con sus propias ideas aquí. Lo que he intentado es ser espontánea y después plasmarlo en una obra de arte», subraya con ese acento centroeuropeo que sus años de canariedad no han conseguido limar ni un ápice.

Crítica e ironía

En las series fotográficas que se incluyen en 'Ojalá estuviera en Egipto', Nabil Boutros reflexiona sobre el presente y el pasado de su país natal. Tira constantemente de la ironía en ocasiones, como cuando se retrata a sí mismo disfrazado de varios roles sociales para reflexionar sobre el peso de las apariencias, así como cuando fotografía los ombligos de 120 personas o convierte a unas ovejas en 'celebrities' que posan en un estudio.

Ampliar Hildegard Hahn, en el CAAM. C7

La libertad de su mirada no va al ritmo por el que transita Egipto. «La censura más alta que nunca he visto en Egipto es la actual. Pero la censura no es inteligente y tenemos que ser más inteligente que ella. Tenemos las claves para manejarla», reconoce quien trabaja actualmente en el diseño de una obra de teatro que reflejará los años 20, cuando su país respiraba una libertad que hoy es una utopía en la sociedad egipcia.

Se aplaza 'Otras voces, otras ciudades'

Debido a problemas administrativos, se ha aplazado la inauguración prevista para ayer de la muestra de la surafricana Sue Williamson. Sí que ha desarrollado estos días el taller previo que dará forma a su proyecto denominado 'Otras voces, otras ciudades', que suma la capital grancanaria a otras «14 ciudades» entre las que se incluyen París, Londres, Nueva York, Londres, Dakar, Maputo y Estambul, entre otras.

Ampliar Dalia de la Rosa, Hildegard Hahn, Orlando Britto, Sue Williamson y Nabil Boutros. C7

Su compromiso con la realidad de su país, sobre todo frente al apartheid, tuvo consecuencias. «He recibido hasta bombas de gasolina contra las ventanas de mi casa. Pero yo no fui arrestada como otros artistas. Por suerte, el Gobierno no se tomaba en serio las obras que se exhibían en las galerías», dice.