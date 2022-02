El arriesgado oficio de Iauguiha Mohamed

Iauguiha Mohamed trabaja todos los días bajo el sol abrasador del desierto cerca de la barrera militar operativa más larga del planeta, con 2.720 kilómetros (la segunda con más longitud del planeta, solo por detrás de la Muralla China). Esta joven de 31 años, que se ha convertido después de licenciarse en Biología en la primera mujer líder de una de las cinco brigadas de hombres y mujeres -civiles y militares-, de desminadores en la zona del Sáhara Occidental, centra el rodaje del documental que el realizador grancanario Agustín Domínguez inicia el día 14 de febrero, junto a un equipo de otras cuatro personas, todas ellas pertenecientes a la Asociación Cultural Gran Angular, con sede en Santa Lucía de Tirajana.

Hasta el día 20 del presente mes Domínguez filmará el peligroso trabajo de estos desminadores en los territorios liberados durante la guerra librada entre el Frente Polisario y Marruecos, una de las zonas más minadas del mundo, según la ONG británica Action On Armed Violence (AOAV).

La campaña internacional Together to remove the Wall (Juntos para retirar el muro, en castellano) estima que, a lo largo de él, hay más de siete millones de minas, además de grandes cantidades de restos explosivos de guerra, cohetes y bombas de racimo, por lo que se estima que la cifra de artefactos podría alcanzar los 10 millones.

A seis kilómetros de esta fortificación construida por Hassan II, en el área de Tifariti y Bir Lahlou, se llevará a cabo el rodaje de 'La Berma', un documental cuyo proyecto ha sido premiado ya en nueve festivales internacionales, en el transcurso de la semana que integra este primer viaje a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), de los otros cuatro o cinco que muy probablemente tenga que realizar el equipo de producción para completar el rodaje.

Instalados en la wilaya (provincia) de Smara, donde montarán el campamento base muy cerca de la jaima de la protagonista, el director Agustín Domínguez, el cámara Pablo Ramírez y su asistente, Borja Suárez, el sonidista Moisés Sánchez y el asistente de producción Alex Vera, filmarán los primeros materiales de un documental de 90 minutos de duración que esperan tener concluido a finales del año 2023.

De los casi 150.000 euros que costará la producción de 'La Berma', Agustín Domínguez tiene, a día de hoy, un 40% garantizado, mientras intenta completar el resto de la financiación a través de aliados para su coproducción, distribución y marketing.

'La Berma' nació en el año 2020 en el CreaDoc, un laboratorio de guiones impulsado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias.

En el 2021 inició su proceso de investigación y desarrollo, dando sus primeros pasos en el MiradasDoc (Tenerife), para luego transitar por el DocsLab (México), donde obtuvo el premio para el etalonaje.

Con posterioridad fue seleccionado en el IslaMecas dentro del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, para más tarde ser seleccionado en el Salón de Productores del Festival Internacional de Cine de Cali (FICCali) en Colombia donde obtuvo seis premios, así como la entrada directa del proyecto al mercado SANFIC Industria en Chile, que tendrá lugar en agosto de 2022.

Recientemente, en la Aceleradora Canaria de Cine, celebrada en Tenerife e impulsada por el Clúster Audiovisual, recibió de manos de Canary Island Films el premio al mejor proyecto canario para su distribución en mercados internacionales.