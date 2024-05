Animayo Gran Canaria acogerá el foro 'Invest in Spain Animation Network'

Animayo Gran Canaria, Festival Internacional de Animación, Efectos Visuales y Videojuegos, posicionado y reconocido a nivel mundial en sus ya 19 años de andadura, tanto por sus incontables acciones culturales y formativas de primer nivel como por las dirigidas a la creación de empleo a través de jornadas de recruitments, continúa imparable en su afán de generar oportunidades reales de negocio en la industria de nuestro país creando para ello el encuentro Invest in Spain Animation Network.

Con el fin de fomentar la colaboración y la creación de alianzas estratégicas, 'Invest in Spain Animation Network' será un espacio de conexión exclusivo para profesionales donde Animayo promueve el networking y los contactos entre empresas y decisión makers extranjeros con productoras o estudios españoles, así como con representantes del Gobierno como es el caso de Elena Moreno, M&E Industry Manager de ICEX-Invest in Spain, también patrocinador de Animayo Gran Canaria.

Un exhaustivo programa integrado la 19ª edición del Festival con el que Animayo ofrecerá un entorno propicio para que los profesionales invitados puedan explorar el mercado del cine en España y evaluar posibles colaboraciones y oportunidades de negocio de una manera eficaz y productiva, destacando las ventajas y oportunidades que se les ofrece a las empresas extranjeras interesadas en invertir en España y ofreciendo claridad sobre incentivos fiscales y aspectos legales y financieros relevantes para su inversión. El evento 'Invest in Spain Animation Network' se desarrollará desde el día 8 hasta el 10 de mayo, ambos incluidos, en las instalaciones del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria.

Participantes

Algunas de las productoras y estudios internacionales y nacionales que se presentarán, destacando sus proyectos más recientes y su posición en el mercado, son: Platige Image, Nørlum Studios, Cinesite, Polygon Pictures, The Monk Studio, Agora Studio, Big Grin Productions, OAk9 Entertainmet, Ronnie Fridthjof Entertainmet, Dr Platypus And Ms Wombat y Hula-hoop. En lo que a empresas internacionales que han establecido operaciones en España, que debatirán y compartirán sus experiencias sobre el proceso de establecimiento, los retos a los que se enfrentaron y las oportunidades que han aprovechado en el mercado español: Skydance Animation, Bwater Studios, Nowake Studios, Atlantis Animation, Fortiche Producciones, BMCAFF Studio, Amuse Studios, Tomavision y Orca Studio.

Además, en el primer día de estas jornadas, Damián Perea, fundador, director y productor de Animayo, presentará todas las actividades dirigidas a profesionales, y de otra parte, Elena Moreno, M&E Industry Manager de ICEX-Invest in Spain, hará una breve introducción sobre el papel de la organización en la promoción de la industria cinematográfica española, invitando a los asistentes a considerar España como destino estratégico para futuras inversiones y producciones, haciendo hincapié en los beneficios y el apoyo que se les ofrece para facilitar y promover colaboraciones en la industria cinematográfica.

De otra parte, el Cabildo de Gran Canaria, patrocinador principal de Animayo Gran Canaria, lleva años impulsando la isla como nodo para la industria creativa digital, fomentando la implantación de empresas nacionales e internacionales del sector de la animación, la producción digital, el desarrollo de videojuegos y otros productos culturales creados mediante procesos digitales. Con todo, Turismo de Gran Canaria entiende que cabe sacar aprovechamiento del fuerte crecimiento que vive este sector industrial entendiendo que la marca del destino no debe quedar ajena a esta industria cultural emergente, con afinidad con el sector de la publicidad y la comunicación. Por ello, su apoyo a Animayo Gran Canaria 2024, cita consolidada de cuya mano desea ganar presencia para la marca turística 'Gran Canaria' entre empresas y profesionales de este sector que se han instalado en la isla, o bien entre profesionales ubicados en otros países, pero interesados en el evento (ilustradores, diseñadores 3D, artistas visuales, todo tipo de autoras/es en torno a la producción digital), perfiles 100% orientados a la creación de contenido.

Apoyos que el festival Animayo ha venido reclutando en sus 19 años de exitosa trayectoria, contando también con el patrocinio de la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la Fundación de La Caja de Canarias, ICEX- Invest in Spain, el Gobierno de Canarias, y la implicación de productoras, estudios, escuelas y universidades, además de numerosas empresas privadas que apoyan decididamente la industria cinematográfica y el esfuerzo por acercar la cultura y la educación audiovisual y tecnológica a todos los públicos.

Con todo, 'Invest in Spain Animation Network', es otra destacada iniciativa de Animayo Gran Canaria 2024 que bajo el lema «Desarrollando el talento, impulsando la industria», celebrará en su 19ª edición, del 8 al 11 de mayo, ambos inclusive, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y extendiendo parte de su programación hasta el mes de septiembre. Otra edición con cartel de lujo que contará con la presencia y participación de más de una veintena de productoras y estudios de primer nivel como Sony Pictures Animation, entre otras y además de las aquí mencionadas. Con más de 30 invitados y ponentes estrellas en un cartel de expertos, artistas y creadores de estudios, productoras y escuelas nacionales e internacionales que transmitirán sus conocimientos a través de 14 master classes presenciales y 4 talleres además de 15 ponencias formativas, 5 estrenos y proyecciones, 3 presentaciones de autor, 5 stands de escuelas, 20 stands de talentos, 2 exposiciones y 12 horas de recruitments, revisiones de porfolios y firmas con más de 15 empresas del sector.

Y sin olvidar que Animayo Gran Canaria es el primer y único Festival de animación en España en calificar a los Premios Óscar® para la categoría de cortometrajes de animación internacional y único de su rango que califica a la mejor obra de animación en el idioma español «animación con Ñ», otorgando 2 pases directos a la preselección de Óscar® como candidatos a Mejor Cortometraje de Animación, cobra especial relevancia la proyección de los cortos seleccionados para sus 5 Secciones Oficiales a Concurso. Además, ya fuera de concurso, contará con estrenos de largometrajes y cortometrajes para todas las edades, así como un especial de cine erótico.

Y a más, las 'Becas al Talento Animayo' ofrecerá más de 600.000 euros para impulsar estudios on line y presencial en las universidades y escuelas participantes de este programa: U-Tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (Madrid), The Core School (Madrid), L'Idem (Barcelona), LCI (Barcelona), Universidad del Atlántico Medio (Gran Canaria) y Escuela Artediez (Madrid).

Todo ello sin olvidar la Zona Fan y Experiencias donde el público podrá conocer a los protagonistas de los stands de talentos, disfrutar de experiencias y juegos en entornos virtuales, y visitar dos exposiciones de arte incluyendo la premiere europea de la aclamada y premiada «Spider-Man: Across the Spider-Verse», de Sony Pictures Animation.

Miércoles 8 de mayo. Gabinete Literario 20:45 a 21:00 h. ICEX-Invest in Spain: Presentación y proyección del reels. Con Damián Perea, fundador, director y productor de Animayo, y Elena Moreno, M&E Industry Manager de ICEX-INVEST IN SPAIN

21:00 a 23:00 h. Cóctel cena B2B.

Jueves 9 de mayo. Gabinete Literario 20:30 a 20:40 h. ICEX-Invest in Spain: Presentación y Screenings reels. Destacando las ventajas competitivas y las oportunidades de inversión de la floreciente industria española del cine y la animación; incentivos fiscales, calidad de los profesionales del sector además de infraestructuras de primer nivel disponibles para las producciones cinematográficas y de animación. Condiciones favorables que España ofrece para apoyar grandes producciones internacionales y proyectos independientes. Proyección de clips y reels para ilustrar proyectos españoles de éxito internacional con análisis de aspectos claves de su desarrollo, así como de las estrategias que contribuyeron a su éxito.

20:45 a 21:45 h. Presentación de productoras, estudios y 'Decisión Makers'. Sus proyectos más recientes y su posición en el mercado. Facilitando las oportunidades de establecer contactos durante el cóctel. Además, en forma de foro, proporcionará información sobre las tendencias actuales del sector y las capacidades tecnológicas de los distintos estudios, promoviendo así debates sobre posibles asociaciones e innovaciones dentro del sector durante el cóctel.

21:00 a 23:00 h. Cóctel cena B2B

Viernes 10 de mayo. Gabinete Literario 20:30 a 21:30 h. Panel de empresas internacionales instaladas en España. Representantes de varias empresas debatirán y compartirán sus experiencias sobre el proceso de su establecimiento en el país, los retos y las oportunidades que han aprovechado en el mercado español. Además: ventajas competitivas que ofrece España, su entorno favorable a los negocios, los incentivos fiscales y el acceso a talento local cualificado.

21:00 a 23:00 h. Cóctel cena B2B. Diseñado específicamente para promover las interacciones de networking y las relaciones comerciales entre productores españoles y extranjeros.

21:30 a 03:00 h. Encuentros, cóctel cena y fiesta de despedida. Para quienes deseen ampliar sus relaciones profesionales en un ambiente más relajado y descomprimirse tras las intensas sesiones de Animayo.

El evento de despedida de Animayo Gran Canaria 2024 se estructurará en tres partes para ofrecer una experiencia completa: comenzará con reuniones centradas en consolidar las conexiones profesionales realizadas y en discutir futuras colaboraciones. A continuación, tendrá lugar una cena cóctel, en la que los asistentes podrán relajarse e interactuar socialmente en un ambiente totalmente distendido, disfrutando de una gran variedad de aperitivos y bebidas. La velada culminará con una fiesta nocturna, que marcará el cierre festivo del evento, donde la celebración y la diversión serán las protagonistas, permitiendo a todos los participantes disfrutar de un ambiente festivo y alegre como clausura del festival.

'Invest in Spain Animation Network', es una nueva actuación de Animayo Gran Canaria que se suma a las acciones continuadas que este festival, (nacido en 2006), viene realizando desde el año 2010 con el fin de atraer producciones de cine extranjero de animación y efectos visuales a Canarias, así como su búsqueda de coproducciones. Numerosas acciones en las que, además, el festival promociona los incentivos fiscales de producir en las islas, léase Animayo Itinerante con presencia en lugares como Los Angeles, Madrid, Barcelona, ​​Lanzarote, Fuerteventura, India, Bruselas, Italia, Praga, Chicago, Belgrado, Colombia, República Checa, Dinamarca, Corea, México y Portugal, entre otros.