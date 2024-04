El director John Musker será la gran estrella de la 19ª edición de Animayo

Damián Perea, director y productor de Animayo Gran Canaria, anunció que la estrella de la 19ª edición, que se celebrará del 8 al 11 de mayo, es John Musker, mítico director de Disney con títulos como 'La Sirenita', 'Hércules', 'Aladdín' o 'Moana', y que atesora 40 años de creación en Walt Disney Animation Studio, donde fue animador, escritor, director y productor.

Musker participa por primera vez en un festival de animación en España. Una intervención plena, pues de forma presencial presidirá el Jurado Internacional Animayo Gran Canaria 2024, impartirá un taller de dibujo y una master class sobre la escritura y dirección de largometrajes animados. Además, Animayo acogerá el estreno en España de su corto 'I'm Hip' al que seguirá una 'master class' exclusiva en la que John Musker explicará cómo hizo esta obra animada musical, entre otros, seleccionada en las proyecciones de Annecy y en la short list de los últimos Premios Óscar.

Acercándonos a su figura, John Musker, que actualmente reside en La Cañada, California, con su esposa Gale, ex investigadora de Disney, creció en Chicago, Illinois, como parte de una gran familia católica irlandesa. Siguió sus estudios de Literatura Inglesa en la Universidad Northwestern en Evanston, con dos años en CalArts (Instituto de las Artes de California), como parte del nuevo Programa de Animación de Personajes a mediados de los años setenta, donde aprendió no sólo de los veteranos de Disney y Chouinard como Elmer Plummer, Bill Moore y Ken O'Connor, sino también sus compañeros de clase allí, muchos de los cuales han dirigido películas. Personas como Brad Bird, Henry Selick, John Lasseter, Tim Burton y Chris Buck.

En Disney, su mentor fue Eric Larson, el veterano animador y uno de los legendarios 'Nueve viejos' de Disney, quien dio vida al gato Fígaro en 'Pinocho', entre muchos otros personajes de su distinguida carrera.

Musker se convirtió en animador de 'The Fox and the Hound' (1981), - 'Tod y Toby' en España- y luego se unió a Ron Clements para dirigir 'The Great Mouse Detective' (1986) junto a los veteranos de Disney Burny Mattinson y Dave Michener. Ron y John se unieron para escribir y dirigir 'La Sirenita' (1989), que John coprodujo con Howard Ashman.

También escribieron y dirigieron una serie de películas animadas posteriores, incluidas 'Aladdin' (1992), 'Hércules' (1997), 'Treasure Planet' (2002) y 'The Princess and the Frog' (2009). El proyecto más reciente fue 'Moana' (2016), que una vez más dirigida con Ron Clements, junto con los codirectores Don Hall y Chris Williams.

En la primavera de 2018 John Musker se retiró de Disney Feature Animation y en la primavera de 2023 completó la animación a mano de su propio cortometraje, 'I'm Hip', resultando luego una de las 15 películas preseleccionadas a Mejor Cortometraje de Animación para los Premios Óscar de este año.