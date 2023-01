Alexis Ravelo en Ítaca

Querido Alexis, una gran barca atraviesa la calle donde vivo, frente al mar, mientras los enanos de La Palma danzan absortos bajo los balcones del Tiempo. Hace un día gris, frío. Esta mañana se divisa Fuerteventura en la lejanía, lluvia segura. Me asomo a la ventana y diviso en cubierta a Antonio Lozano, Juan Ramón Pérez y a ti, entusiasmados, compartiendo ruta. Diriges la nave imaginaria con tu sonrisa de siempre, atento al oleaje. Les pregunto a donde se dirigen. ¡A Ítaca! - me responden al unísono. ¡Pero no llevamos prisa, como sabes primo lo importante es el viaje- me contesta Alexis muy convencido- ven, baja y nos tomamos unas cañas antes de partir de nuevo!

Qué extraña sensación Alexis, bajé y ya no estaban. Observé una estela en el mar, ya desdibujada. Los enanos seguían danzando en Melenara y me advirtieron que no me preocupara, que partieron felices. ¿Cómo será ese viaje? ¿Soportaran los tres las acometidas de los lestrigones y ciclopes y las del colérico Poseidón? Seguro que sí Alexis, tanto tú como tus compañeros de viaje saldrán indemnes, pues como cuenta el poema de Kavafis lo conseguirás «si no los llevas dentro de tu alma /….si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo…../ ten siempre presente a Ítaca en tu mente / Llegar allí es tu destino. / Más no apresures nunca el viaje…».

No sé si tardaré en volver a verte amigo pero seguro que algún día vendrás a recogerme y me hablarás de la importancia de disfrutar del camino, de cualquier camino, de lo que has encontrado en el camino y lo que el camino te enseñó. Yo gané con tu amistad el sentido del compromiso con la palabra y con la época que nos tocó vivir. Tu empeño fue siempre ético, profundo, escribiendo sobre las mil y unas formas conque el mal se expresa y nos seduce. Pero conocías el secreto de tu empeño literario: «si nombras al fantasma lo matas».

Mientras tanto escribías para niños, desde la radio lanzabas tus ondas literarias para mostrar tu sabiduría y quimeras. Atento con tus colegas y abierto siempre a cualquier tipo de colaboración, organizabas eventos literarios donde mantener a las islas presentes en el panorama mundial de la escritura. La Palma siente hoy la magua de tu partida…

Diviso la barca diminuta en el horizonte, arrecia la lluvia y desdibuja a Fuerteventura. Yo me quedo con este silencio incierto pero apaciguado, con la alegría contenida de esperar tu seguro regreso Alexis, la isla con forma de corazón que fue tu vida, esa isla única que nunca olvidaremos ¡Oh Capitán¡ ¡Mi Capitán!.