Alain Delon pide la eutanasia

Alain Delon ha solicitado la eutanasia. El actor francés, de 86 años, ha combatido contra dos ictus y el año pasado perdió a su exmujer por un cáncer de páncreas. Nathalie Delon solicitó también el suicidio asistido, pero no se le concedió y padeció hasta que la enfermedad acabó con su vida. La eutanasia está prohibida en Francia, pero no en Suiza, donde reside el actor.

Delon ha emitido un comunicado en el que explica su decisión: «Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no sólo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon».

Pese a sus polémicas, Delon siempre será uno de los grandes actores del siglo XX. Más de 100 películas avalan la trayectoria de un intérprete que demostró su valía muy pronto, a los 25 años, con 'Rocco y sus hermanos', de Visconti. Una historia dura, sobre el desarraigo y la tragedia de una familia.

En filmes como 'El silencio de un hombre' (1967), de Melville, afiló su mirada felina en el papel de asesino a sueldo y se ganó la devoción de Tarantino y John Woo. Más adelante, no le importó compartir estrellato con Belmondo en 'Borsalino' (1970), de Deray, o autoparodiarse como Julio César en 'Asterix en los Juegos Olímpicos' (2008).