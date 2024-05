Una pareja, a prisión por las violaciones a un niño de 10 años en Málaga: uno las cometía y el otro miraba y reía

Dos hombres tendrán que ir a prisión por las violaciones que uno de ellos cometió a un niño de diez años mientras su novio observaba las agresiones y se reía. Los hechos sucedieron en Málaga, en una fecha indeterminada del verano de 2021, meses después de que la víctima y su madre se mudaran a su mismo bloque. El primero de ellos tendrá que cumplir nueve años de cárcel y el otro, siete.

Los acusados se afanaron en ganarse la confianza del crío y su progenitora. Y lo consiguieron, como recoge el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el fallo. Al cabo de un tiempo, preguntaron a la mujer si podían invitar al niño a su casa con el pretexto de jugar a la videoconsola.

La mujer, que desconocía por completo sus intenciones, accedió. A partir de ahí, el terror. Una vez que el crío llegaba al domicilio, de acuerdo con la sentencia, uno de los acusados le besaba en la boca y lo desvestía para llevar a cabo los abusos y las agresiones sexuales.

Todo ello sucedía en presencia de su pareja, que no solo no hacía nada por impedir los actos sexuales o auxiliar a la víctima, sino que se quedaba mirando y riendo mientras su novio consumaba las violaciones. Después intentaban convencerle de que ese sería su secreto.

A pesar de la insistencia de los procesados para que no contase nada, los sentimientos de «repulsa y asco» que sentía el niño le llevaron a confesar a su hermano mayor lo que le pasaba. Una vez que se destapó todo, el segundo encausado se lo llevó a parte y le regañó por romper su silencio, indica la resolución.

A juicio de los magistrados, ese reproche y el hecho de que instaran al menor a que no hablara de lo ocurrido no solo tenía que ver con su intención de no ser descubiertos, sino en que pretendían preparar una nueva ocasión.

La pareja fue condenada por la Audiencia Provincial de Málaga en diciembre de 2023 y ambos encausados presentaron un recurso contra la misma en los que, pese a admitir los hechos, solicitaban una reducción de las penas. El Alto Tribunal andaluz no los ha admitido y, por contra, la ratificado el fallo.

Así, uno de ellos -que en 2022 ya fue declarado culpable en firme por un delito de abuso sexual a menor de 16, cometido en 2019- tendrá que cumplir nueve años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual sobre menor de 16 años.

A la citada pena se le ha aplicado la atenuante de reparación parcial del daño tras consignar la cantidad de 4.250 euros en concepto de responsabilidad civil. Asimismo, tendrá que cumplir diez años de libertad vigilada y durante 19 años estará inhabilitado para ejercer cualquier profesión u oficio con niños, sea o no retribuido.

A ello se suma la prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la víctima durante 19 años, plazo en el que tampoco podrá comunicarse con él de ninguna manera.

Su pareja también ha sido condenada como cooperador necesario de un delito continuado de agresión sexual a menor sobre 16 años, siendo la pena impuesta de siete años, más diez años de libertad vigilada. Tampoco podrá ejercer ninguna actividad que implique contacto regular con menores durante 17 años, ni contactar o comunicarse con el perjudicado durante el mismo plazo.