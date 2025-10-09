Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Realizan el primer trasplante de un hígado de cerdo a un ser humano

El paciente sobrevivió 171 días, un hito en este tipo de intervenciones

Jon Garay

Jueves, 9 de octubre 2025, 06:07

Ha pasado poco más de un mes desde que científicos chinos anunciaran el primer trasplante de un pulmón de cerdo a un ser humano. ... Se hizo público el pasado 25 de agosto aunque la intervención se había llevado a cabo en mayo de 2024. Este jueves se ha conocido un xenotrasplante con otro de los órganos más complicados, el hígado. Se trata de un hombre de 71 años que ha sobrevivido 171 días, mucho más de lo habitual en esta técnica.

