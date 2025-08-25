Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un momento de la intervención. He et al., 'Nature Medicine'

Realizan el primer trasplante de un pulmón de cerdo a un paciente humano

Científicos chinos logran que el órgano funcione correctamente durante nueve días

Jon Garay

Jon Garay

Lunes, 25 de agosto 2025, 16:05

Científicos chinos han logrado trasplantar con éxito el pulmón de un cerdo a un paciente humano en muerte cerebral. Es la primera vez que se ... consigue un xenotrasplante con este complejo órgano, el más difícil de trasladar de animales a nuestra especie junto al hígado. El receptor fue un hombre de 39 años que había sufrido una hemorragia cerebral y el órgano transferido mantuvo su viabilidad durante 9 días, cuando el experimento se dio por finalizado ante los signos de rechazo que se habían evidenciado. Aunque la operación se llevó a cabo en mayo del año pasado, los resultados han sido publicados este lunes en la revista 'Nature Medicine'.

