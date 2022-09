Misión, salvar a Tierra: la sonda DART impacta con éxito contra el asteroide Dimorfo

Pasaban 14 minutos de la una de la madrugada en nuestro país cuando la nave espacial DART ha impactado con el asteroide Dimorfo. Este asteroide no suponía un riesgo para la Tierra, sino el blanco escogido para realizar una misión de prueba de defensa planetaria, con la que se quiere demostrar la capacidad humana de modificar la trayectoria de un asteroide o un cometa que se dirija hacia nuestro planeta en caso de que se descubra alguno en el futuro. Objetivo conseguido.

A las 23:30 de la noche, hora española, la cámara DRACO que DART llevaba incorporada ha comenzado a retransmitir las primeras imágenes desde el espacio de esta operación. Al principio solo podía verse un puntito brillante muy lejano, Dídymo, el asteroide de mayor tamaño alrededor del que orbita Dimorfo.

Primeras imágenes retransmitidas por la cámara DRACO de la sonda DART. / nasa

Sin embargo, 45 minutos más tarde, sobre las 00:15 hora española, exactamente una hora antes del impacto, SmartNav, el sistema de navegación autónoma de DART, ha localizado su objetivo y, en el centro de control de la misión del Laboratorio de Física Aplicada de la John Hopkins University, Elena Adams, ingeniera de sistemas de la misión DART, ha anunciado: «¡Estamos viendo Dimorfo!».

En la emisión en directo, en cambio, era difícil distinguir los dos asteroides y la imagen no era demasiado espectacular. Ha sido en la fase final, previa al impacto, cuando Dimorfo ha aparecido en la pantalla con una mayor definición. Poco después, la sonda ha apagado el motor y ha continuado su ruta de colisión a más de 23.000 kilómetros por hora. Tres minutos más tarde, la pérdida de la señal de la cámara DRACO ha confirmado la noticia: DART se había destruido por completo al impactar contra el asteroide.

Pérdida de la señal de la sonda DART al chocar contra Dimorfo. / NASA

Acababa de hacerse historia y en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad John Hopkins se ha generado una explosión de júbilo que ha llenado la sala de aplausos, abrazos, besos y felicitaciones. Tras más de un año esperando ese momento, al fin había llegado y había sido un éxito. «Me he sentido absolutamente eufórica, especialmente cuando he visto que la cámara se acercaba y nos hemos dado cuenta de toda la ciencia que vamos a aprender. Pero la mejor parte ha sido el final, cuando ya no había duda de que se iba a producir el impacto y ver al equipo encantado con su éxito. La NASA trabaja en beneficio de la humanidad y esta ha sido la demostración de una tecnología que algún día podría salvar nuestro planeta», ha declarado Pam Melroy, administradora adjunta de la NASA.

Por su parte, Nancy Chabot, responsable de coordinación de DART del Laboratorio de Física Aplicada de la Johns Hopkins University, ha comentado visiblemente emocionada: «Hemos estado planeando este momento, hablando sobre él durante años, y sabía que iba a ser espectacular, pero ha superado todas mis expectativas. Ya no tengo que hablar de ello como algo que va a ocurrir, ya ha pasado, y estoy muy orgullosa de haber formado parte de este quipo, como sé que también lo están todos mis compañeros».

La sonda DART –que significa dardo en inglés y responde a las siglas de Prueba de Redirección de un Asteroide Doble― llevaba un año volando, desde que se lanzó el 24 de noviembre de 2021 en el cohete SpaceX Falcon, desde el Complejo Espacial 4 Este, de la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California, pero en el Laboratorio de Física Aplicada de la Johns Hopkins University este proyecto comenzó en 2015.

¿Qué pasará ahora?

Durante el tiempo que pasó en el espacio, DART realizó maniobras de modificación de rumbo y tomó fotografías de algunas estrellas brillantes o planetas como Júpiter y sus cuatro satélites, como ensayo para cuando le tocara localizar al pequeño asteroide Dimorfo. «Esta ha sido una demostración de tecnología muy compleja, colisionar con un pequeño asteroide es algo que no se había hecho nunca, y mientras obteníamos las imágenes ya nos estábamos haciendo preguntas sobre lo que estábamos viendo. El microsatélite LiciaCube se está encargando ahora mismo de obtener más imágenes, que nos llegarán proximamente. DART es solo el principio. Es solo la primera misión de prueba de defensa planetaria. En las siguientes semanas conoceremos cómo ha sido de efectivo y qué hacer a continuación», ha añadido Chabot.

LiciaCube ha seguido la misma ruta que DART, pero unos cientos de kilómetros por detrás, y está provisto de dos cámaras. Sin embargo, al ser más pequeño y tener menos potencia tardará un poco más en enviar imágenes a la Tierra. Por su parte, un equipo de científicos global está utilizando docenas de telescopios estacionados en todo el mundo y en el espacio para observar el sistema de asteroides y analizar emplearán los telescopios terrestres para medir con precisión el cambio orbital producido en Dimorfo, tras el choque. Los investigadores esperan que el impacto acorte la órbita del asteroide en aproximadamente un 1%, o aproximadamente 10 minutos. De este modo, se evaluará la eficacia del proyecto y se valorará la manera de aplicarlo a futuros escenarios de defensa planetaria.

Posteriormente, a finales de 2024, la nave espacial Hera, de la Estación Espacial Internacional (ESA) se dirigirá de nuevo hacia el sistema Dídymos para realizar un estudio en profundidad de las secuelas del impacto, mediante la caracterización detallada de las propiedades físicas de Dídymos y Dimorfo y del cráter realizado por la misión DART. «El éxito de DART proporciona una adición significativa a la caja de herramientas esencial que debemos tener para proteger la Tierra del impacto devastador de un asteroide», ha afirmado Lindley Johnson, Oficial de Defensa Planetaria de la NASA. «Esto demuestra que ya no somos impotentes para prevenir este tipo de desastres naturales«.