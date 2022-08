El James Webb descubre un nuevo Júpiter

RICARDO HUESO Astrofísico del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco y coautor del procesado de la imagen Martes, 23 agosto 2022, 15:42

El telescopio espacial James Webb lleva unos pocos meses observando el Universo. Su espejo segmentado es tres veces más grande que el del Hubble y resultaba difícil saber si podría observar objetos brillantes sin quedar cegado. El 27 de julio el Webb apuntó al planeta Júpiter, el mayor del sistema solar, y el segundo más brillante tras Venus.

En 2016, años antes de que el Webb fuera lanzado, desde el Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco, Agustín Sánchez Lavega y yo comenzamos a trabajar en una propuesta de observación de Júpiter dentro de un gran equipo coordinado desde la Universidad de Berkeley y el Observatorio de París. Observaríamos el planeta, sus lunas, sus tenues anillos y utilizaríamos todos los instrumentos del Webb. La responsabilidad específica de planificar esta observación con el instrumento NIRCAM sin cegar el telescopio recayó en nuestro equipo de Bilbao, al que se unió también Arrate Antuñano Martín. Así que, tras seis años de trabajo y espera, cuando vimos las primeras imágenes de Júpiter obtenidas por el Webb ha sido uno de los momentos más emocionantes de toda mi carrera científica.

Las imágenes excedían todas nuestras expectativas y aportaban una visión novedosa y sorprendente de un objeto tan conocido como Júpiter. Vemos, por supuesto, las nubes que cubren el planeta y en ellas una compleja meteorología, pero con el Webb vemos a la vez nubes a múltiples alturas en diferentes tipos de luz. En esta imagen los colores codifican la altura de las nubes, siendo los detalles oscuros los más profundos y los más brillantes los más elevados. La calidad de la imagen permite ver intrincados detalles atmosféricos en todo Júpiter y en la Gran Mancha Roja –blanca en esta imagen–, una tormenta tan grande como la Tierra emergiendo por encima de las nubes del planeta. En las regiones polares vemos los detalles más elevados, nieblas polares a 120 kilómetros por encima de las nubes. Sobre ellas, espectaculares auroras en azul en la imagen. Estas auroras son mayores que nuestro propio planeta y se elevan 3.000 kilómetros por encima de las nubes. Son creadas por el intensísimo campo magnético del planeta que atrapa partículas cargadas del espacio cayendo sobre Júpiter y modificando la química de la atmósfera polar. También vemos la huella magnética de la luna Io sobre la atmósfera. Un canal de partículas cargadas procedente de los volcanes de Io, partículas que son conducidas hacia la atmósfera por el campo magnético del planeta.

Júpiter, a ojos del telescopio espacial James Webb. / NASA, ESA, CSA, Jupiter ERS Team; procesado de la imagen de Ricardo Hueso y Judy Schmidt

El telescopio es tan sensible a la luz que permite ver un halo luminoso en el borde derecho de Júpiter, en el limbo. Un halo de luz nunca antes visto y extremadamente misterioso, ya que no está iluminado directamente por la luz del Sol. Este halo o bien está causado por el reflejo indirecto de la luz del Sol en las nubes inferiores o bien es un fenómeno de luminiscencia en el que la propia atmósfera superior brilla levemente. Vemos también los tenues y finos anillos del planeta y satélites pequeños como la pequeña luna Adrastea, de 20 kilómetros. Y, por supuesto, alrededor de Júpiter vemos un brillo extendido, una luz residual creada por el espejo segmentado del telescopio, rayos de luz anchos y finos que no llegan a ocultar un hermoso fondo de distantes galaxias.

El James Webb está llamado a transformar nuestra visión del Universo y solo el futuro nos dirá los apasionantes descubrimientos que este telescopio realizará.