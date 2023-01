Fotos familiares, un kimono… la nueva tripulación de la Estación Espacial hace las 'maletas'

La Estación Espacial Internacional (ISS, por su sigla en inglés) recibirá, el próximo mes, nuevos tripulantes. La Crew-6, formada por los astronautas Stephen Bowen y Warren Hoburg, de la NASA; Sultán Al Neyadi, procedente de los Emiratos Árabes Unidos y el primer astronauta árabe en pasar seis meses en la ISS; y Andrey Fedyaev, de la agencia rusa Roscosmos, volará a la ISS previsiblemente el día 26 de febrero.

El equipo ha estado entrenando durante meses para la misión y ya está preparado. «El entrenamiento consiste en muchos tipos de ejercicios diferentes, algunos de ellos de supervivencia. Hacemos horas de vuelo, salto en paracaídas, buceo… Diría que la parte más dura es la teórica, las clases son muy largas y después hay que hacer exámenes», ha contado a este periódico Fedyaev, especialista de la misión, en una entrevista telefónica.

Durante su estancia a bordo, los astronautas realizarán distintas tareas, tanto de investigación científica (el principal objetivo de los viajes a la ISS), como de reparación y manutención de la ISS (por ejemplo, instalar nuevos paneles solares). «Yo nunca he estado más de dos semanas en la Estación y para mí es muy emocionante vivir allí durante seis meses, porque es como una casa que he ayudado a construir, pero en la que nunca he tenido oportunidad de vivir realmente. Vamos a estar muy ocupados y cansados, pero va a ser muy divertido. Además, me apetece mucho ver la reacción de mis tres compañeros la primera vez que vean la Tierra desde el espacio», ha dicho Bowen, comandante de la misión, en rueda de prensa.

«La forma en la que se vive en el espacio es un buen ejemplo de cómo deberíamos vivir en la Tierra» Andrey Fedyaev Especialista de misión de la Crew-6

Hoburg, Al Neyadi y Fedyaev viajan por primera vez al espacio y, más concretamente, a la ISS. Los tres coinciden en que ver esa panorámica de nuestro planeta desde la ventana de la Cúpula es una de las cosas que más ansían. «Quiero grabar mi reacción cuando ocurra para poder compartirla con todo el mundo», ha afirmado Al Neyadi.

Al mismo tiempo, saben que echarán de menos la Tierra, así que para sentirse lo más cerca de casa llevarán consigo algunos objetos personales. Fedyaev y Hoburg meterán en la maleta fotografías familiares. «Mi padre murió en verano y me llevo una foto suya para que me acompañe», ha dicho Hoburg. Al Neyadi, por su parte, llevará un kimono de jiu jitsu y una figura del cohete espacial de Tintín. Además, ha pedido que en su menú incluyan algún plato tradicional de su país.

Ejemplo de convivencia

La misión Crew-6 será el cuarto vuelo de Dragon Endeavour a la estación espacial, haciendo de esta nave espacial la líder de la flota de Space X en número de vuelos hacia y desde la estación. Un cohete SpaceX Falcon 9 lanzará a los astronautas desde el Complejo de Lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, el próximo 26 de febrero. Al mismo tiempo, la NASA y SpaceX ya planean el lanzamiento de la misión Crew-7 para otoño, antes del regreso de Crew-6.

El cosmonauta ruso Fedyaev fue reasignado de la nave espacial rusa Soyuz MS-23, en la que se planeaba que viajaría a la ISS, a la estadounidense Crew Dragon, de Space-X, tras el incidente del pasado mes de diciembre en el que la Soyuz MS-22 sufrió el impacto de un micrometeorito. El suceso generó dudas sobre la seguridad de esta nave para traer a los astronautas Frank Rubio, Sergey Prokopyev y Dmitri Petelin de regreso a la Tierra, lo que obligó a realizar un reajuste en el calendario de lanzamientos. «La mayoría de estos objetos grandes se pueden observar con suficiente antelación para realizar la maniobra adecuada y esquivarlos, pero incluso si no somos capaces de apartarnos, estamos muy bien entrenados para afrontar situaciones de peligro», ha tranquilizado Bowen tras ser preguntado por este tipo de peligros de cara a su viaje.

La reasignación de Fedyaev se enmarca en el programa de intercambio de tripulación Soyuz-Dragón, firmado por la NASA y Roscosmos en julio. En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia por la guerra en Ucrania, las agencias acordaron intercambiar asientos en las cuatro próximas misiones a la ISS para que, mínimo, un astronauta ruso y uno estadounidense fueran a bordo en cada una de ellas.

Sobre cómo superan estas tensiones para trabajar juntos, los astronautas lo tienen claro: «Llevo trabajando en esto más de 20 años y es increíble cómo, una vez llegamos al espacio, todos trabajamos por el mismo objetivo, que la misión salga lo mejor posible», ha dicho Bowen. «La cooperación espacial es algo que viene de muy lejos. La forma en la que se vive en el espacio es un buen ejemplo de cómo deberíamos vivir en la Tierra», ha añadido Fedyaev.