Una investigadora del cáncer y un ingeniero aeroespacial de León, nuevos astronautas españoles

Un ingeniero aeroespacial y una investigadora del cáncer han cogido treinta años después el testigo de Pedro Duque. Leoneses los dos y nacidos en 1988 y 1989, respectivamente, Pablo Álvarez Fernández y Sara García Alonso fueron presentados ayer en París como integrantes de la nueva promoción del Cuerpo de Astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA), compuesta por diecisiete hombres y mujeres que se han impuesto en un largo y duro proceso de selección a más de 22.500 candidatos, 1.300 de ellos de España. Como el resto de sus compañeros, los astronautas españoles podrían participar en las futuras misiones tripuladas a la Luna y Marte.

Álvarez Fernández es uno de los cinco nuevos astronautas de carrera de la ESA y el primero en la historia de la agencia con una minusvalía. «Tengo una pequeña discapacidad en la pierna izquierda, muy leve. Esto, en principio, me habría excluido de las pruebas anteriores. Entonces, cuando han abierto esta puerta, he entrado a través de ese programa (el de parastronautas). Al principio, no iba a ser astronauta de carrera y hoy (por ayer) me han metido entre los cinco elegidos», declaró a este periódico. Como sus compañeros, empezará a entrenarse inmediatamente en Colonia. Después de doce meses de adiestramiento en el Centro Europeo de Astronautas, pasarán a una segunda fase de entrenamiento para volar a la Estación Espacial Internacional (EEI) y, cuando les asignen a una misión, tendrán que adiestrarse específicamente para ella.

Pablo Álvarez, el nuevo astronauta español. / ESA TV

García Alonso, la primera astronauta española, ha sido seleccionada en la reserva, una nueva categoría establecida por la ESA de la que forman parte seis mujeres y cinco hombres. Seguirán en sus puestos de trabajo actuales, pero firmarán con la agencia un contrato de consultoría y apoyo básico. Podrán ser reclutados en cualquier momento para empezar a entrenarse en caso de que sean los candidatos ideales para una misión.

La ESA ha incorporado por primera vez a su plantilla a un parastronauta, un candidato que nunca hubiera sido admitido con los antiguos criterios, el británico John McFall. «Cuando volamos al espacio somos todos discapacitados», subrayó la italiana Samantha Cristoforetti, actual comandante de la EEI y única astronauta europea hasta ayer, cuando en febrero de 2021 arrancó el proceso de selección. Como explicó hace dos semanas a este periódico Sergi Vaquer Araujo, jefe del Equipo de Medicina Espacial de la ESA, «el del parastronauta es un proyecto de viabilidad. La ESA se compromete a hacer todo lo posible para materializar un primer vuelo piloto al espacio de una persona con discapacidad. Pero eso no está garantizado porque Europa no tiene su propio vehículo para vuelos tripulados». Es un paso adelante de la agencia hacia la diversidad.

Marte y el cáncer

Pablo Álvarez Fernández es licenciado en ingeniería aeronáutica por la Universidad de León y máster en ingeniería aeroespacial por la Tecnológica de Varsovia. Habla con fluidez español, inglés, polaco y francés. Fue ingeniero estructural en programas de aviones en Airbus y Safran en España, Reino Unido y Francia, entre 2011 y 2017. Después, hasta 2020 trabajó en Airbus Defence and Space, en Reino Unido, como arquitecto mecánico del todoterreno Rosalind Franklin de ExoMars 2022, una misión con Rusia a Marte, cancelada tras la invasión de Ucrania. Sus responsabilidades incluían el desarrollo del procedimiento de integración de la unidad de calentamiento del radiosótopo, así como la dirección de las pruebas ambientales.

Sara García Alonso y Laura de la Puente, investigadoras del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. (CNIO). / CNIO

Sara García Alonso también estudió en la Universidad de León Tras completar su formación como bióloga molecular y doctorarse 'cum laude', trabaja desde 2019 en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), donde lidera un proyecto para descubrir fármacos contra el cáncer. Colabora como voluntaria con la Asociación Española contra el Cáncer y es aficionada al submarinismo, la lucha Krav Maga —sistema oficial de defensa personal del Ejército israelí— y el paracaidismo. Habla español e inglés, y tiene conocimientos básicos de francés.

«Qué orgullo vivir en directo el anuncio de que España tendrá, 30 años después, dos nuevos astronautas de la ESA. Es un logro de la apuesta del Gobierno de España por el sector aeroespacial», dijo ayer Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, que asistió en París al Consejo Interministerial de la agencia. El exministro Pedro Duque era hasta ahora el único español miembro del cuerpo de astronautas de la ESA, para el que fue elegido en 1992. Ingeniero aeronáutico, voló dos veces al espacio: la primera en el transbordador estadounidense Discovery entre octubre y noviembre de 1998; la segunda en una nave Soyuz en la que visitó la EEl en octubre de 2003.