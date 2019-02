El meme del año: la mirada asesina del rey a Torra

El rey tuvo que compartir mesa con Torra y Ada Colau, dos políticos que han sido bastante abiertos en su oposición a la monarquía. Pero las obligaciones protocolarias son las que son, y si bien Felipe VI no se marcó un «Por qué no te callas», como hiciera su padre Juan Carlos I a Chávez en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, no pudo ocultar una mirada asesina.

Lo que es peor, con la omnipresencia de las cámaras, esa mirada ha acabado en redes sociales, convirtiendo al rey en protagonista del mejor meme en lo que va de año.