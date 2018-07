Los móviles Samsung envían fotos sin permiso

Esto es lo que denuncian varios usuarios de terminales de la marca, según se puede leer en varios hilos en Reddit, el mayor foro de Internet, y en varias publicaciones en la página del soporte oficial de la compañía.

Al parecer, el problema no se debe al movil en sí, sino a la aplicación de mensajería (Samsung Messages), que está operando inadecuadamente. Como el envío de las fotos se hace sin dejar rastro, está siendo difícil aislar las complicaciones. Sin embargo, los problemas parece que no han llegado aún a España y se centran especialmente en clientes de una operadora concreta: T-Mobile, en Estados Unidos.

En algunos casos, esto no tiene mayores consecuencias mayores, pero puede llegar a ser un quebradero de cabeza. El error no entiende de fotos íntimas o comprometedoras ni diferencia amigos de jefes o compañeros de trabajo. Desde Samsung, aseguran que han «investigado profundamente este cuestión durante los últimos días», pero que no «hay problemas de hardware ni de software de relevancia para este caso en particular».

A pesar de todo, existe una manera de prevenirlo: deshabilitando los permisos de almacenamiento en la aplicación de Mensajes para que no pueda acceder a tu galería. Los menús a los que hay que acceder para ello serían los siguientes: Configuración> Aplicaciones> Mensajes de Samsung> Permisos> Almacenamiento.